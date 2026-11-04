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Заборона фуа-гра, податки для мільярдерів: які питання вирішували на виборах у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Заборона фуа-гра, податки для мільярдерів: які питання вирішували на виборах у США
Жителі округу Колумбія вирішували, чи вилучити французький делікатес фуа-гра з меню міських закладів та з продажу в магазинах
фото: Getty Images

Цього року в 40 штатах на голосування винесли понад 140 ініціатив

3 листопада американці обирали не лише дві третини Сенату та повний склад Палати представників, а й місцеву владу та голосували за законодавчі ініціативи на рівні штатів. Серед тем – мовна політика, харчування та використання дорожніх камер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос Америки».

Такі питання рідко привертають увагу на національному рівні, але безпосередньо впливають на життя громадян. Цього року в 40 штатах на голосування винесли понад 140 ініціатив.

Айдахо

Виборці в штаті Айдахо можуть внести зміни до конституції штату, закріпивши в ній положення про те, що «англійська мова є офіційною мовою штату Айдахо». Наразі англійська мова визначена як офіційна законодавством штату, проте відповідна норма відсутня в конституції штату.

М. Вашингтон, столиця США

Жителі округу Колумбія вирішували, чи вилучити французький делікатес фуа-гра з меню міських закладів та з продажу в магазинах. За цю ініціативу виступають організації із захисту тварин, тому що виробництво фуа-гра передбачає примусове годування качок і гусей, що, на їхню думку, завдає тваринам страждань.

Низка відомих шеф-кухарів та прихильники кулінарних традицій виступають за збереження фуа-гри у магазинах та ресторанах. Якщо ініціатива буде підтримана, заборона буде введена в дію наступного липня. Подібна заборона була прийнята кілька років тому в Нью-Йорку, але досі не набрала чинності через судові позови.

Алабама

Виборці в Алабамі вирішуватимуть, чи зобов’язувати школярів щодня промовляти «Клятву вірності державі» (Pledge of Allegiance), чи дозволити проведення молитов за ініціативою та під керівництвом самих учнів, а також чи вимагати від шкіл транслювати перший рядок державного гімну «Зоряно-смугастий прапор» (The Star-Spangled Banner) один раз на тиждень у навчальний час.

Каліфорнія

Пропозиція передбачає запровадження одноразового податку штату для мільярдерів у розмірі 5% від їхнього чистого статку. До оподатковуваної бази не включатимуться пенсійні рахунки, пенсійні виплати та нерухомість.

Штат Вашингтон

Виборці у штаті Вашингтон голосували щодо скасування податку в розмірі 9,9%, яким наразі обкладаються доходи, що перевищують $1 млн на рік.

Невада та Вірджинія

Невада та Вірджинія голосують щодо заходів, які закріпили б право на аборт у конституціях цих штатів – крок, що значно ускладнив би обмеження доступу до цієї процедури в майбутньому.

Вашингтон, Небраска, Аризона, Колорадо

Чотири штати голосуватимуть щодо заходів, які заборонять трансгендерним спортсменам брати участь у спортивних командах, що відповідають їхній гендерній ідентичності. Утім, між штатами існують певні важливі відмінності.

Пропозиції у штатах Вашингтон і Небраска стосуватимуться лише дівочих і жіночих команд. У Колорадо та Аризоні мова йде про чоловічі та жіночі команди.

Аризона

Виборці в Аризоні віддавали голос за або проти фоторадарних пристроїв для контролю обмеження швидкості та проїзду на червоне світло. Пропозиція передбачає заборону на встановлення нових камер контролю дорожнього руху та використання їх органами влади. Винятком залишатимуться пристрої, що вже введені в експлуатацію.

Північна Дакота

Виборці штату вирішують, чи школи забезпечуватимуть один безкоштовний сніданок та один безкоштовний обід усім учням з дитячого садка до 12 класу, незалежно від доходу родини. Раніше цього року подібну пропозицію не підтримав сенат штату. Опоненти стверджували, що державні кошти краще витратити на щось інше. Прихильники ж назвали цю ініціативу еквівалентною зниженню податків, що заощаджує гроші сімей у той час, коли багато з них переживають фінансові труднощі.

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада, Демократична партія, за повідомленнями американських медіа, здобула контроль над Сенатом. Республіканці втратили шість місць, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні. 

Як повідомлялося, проміжні вибори до Конгресу США 3 листопада завершилися історичними перемогами Демократичної партії у двох традиційно республіканських штатах – Канзасі та Техасі. Демократи здобули сенаторські мандати, які десятиліттями залишалися за їхніми політичними опонентами. У Канзасі демократ Адам Гамільтон переміг чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла. Це перша перемога представника Демократичної партії на виборах до Сенату США від цього штату з 1932 року.

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Теги: США вибори у США

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