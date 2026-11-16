Пентагон проігнорував український досвід боротьби з шахедами: загинули шестеро військових США – The Atlantic

Американські військові пропонували Пентагону використати українські дрони-перехоплювачі для захисту баз від іранських шахедів

Американські офіцери заздалегідь попереджали командування про загрозу іранських шахедов і пропонували використати українські перехоплювачі для захисту військових баз

Американські військові ще до початку війни з Іраном пропонували Пентагону розгорнути українські дрони-перехоплювачі для захисту об'єктів США від безпілотників Shahed. Однак військове керівництво не скористалося цими рекомендаціями. Згодом, 1 березня, іранський дрон атакував американський логістичний центр у Кувейті, внаслідок чого загинули шестеро військовослужбовців, а понад 20 зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Як пише журналіст Саймон Шустер із посиланням на понад десяток чинних і колишніх військовослужбовців США та України, американські офіцери неодноразово звертали увагу керівництва на український досвід протидії ударним безпілотникам.

У грудні 2025 року військові США, які перебували в Німеччині, підготували доповідь про можливості українських дронів-перехоплювачів. У лютому 2026 року вони представили ще один документ, який містив практичні рекомендації щодо розгортання таких систем.

За інформацією видання, українські технології протидії безпілотникам на той момент уже застосовувалися для захисту американських військових об'єктів у Румунії та Польщі.

Попри це, пропозиції розширити їх використання на Близькому Сході залишилися без належної уваги керівництва Пентагону.

Як рішення Пентагону пов'язують із загибеллю військових

1 березня іранський безпілотник завдав удару по логістичному центру американської армії в Кувейті. Атака забрала життя шістьох військовослужбовців США, ще понад 20 людей отримали поранення.

У матеріалі The Atlantic цей випадок розглядається як приклад наслідків недостатньої уваги американського військового керівництва до загрози ударних дронів.

Водночас із наведених даних не випливає, що розгортання українських перехоплювачів гарантовано запобігло б саме цій атаці.

Що змінилося в Пентагоні за керівництва Гегсета

За словами співрозмовників видання, після приходу Піта Гегсета на посаду міністра оборони США в американській армії розпочалися кадрові скорочення та зміни в системі управління.

Зокрема, за твердженнями військових, було припинено регулярні доповіді про український досвід ведення сучасної війни, а військова допомога Києву суттєво скоротилася.

Джерела The Atlantic також стверджують, що офіцери, які порушували питання використання українських технологій та бойового досвіду, стикалися зі зневажливим ставленням.

Таким чином, за оцінкою співрозмовників видання, Пентагон втратив можливість своєчасно використати напрацювання України у протидії безпілотникам, які становлять загрозу й для американських військових на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що США та Катар зацікавилися українськими дронами-перехоплювачами. За даними Reuters, сторони обговорювали можливість придбання українських безпілотників для боротьби з іранськими Shahed. Президент Володимир Зеленський також підтверджував запит США щодо допомоги в захисті об'єктів на Близькому Сході.

Також «Главком» писав про випробування американськими військовими дронів-перехоплювачів, перевірених в Україні. Під час навчань Falcon Peak 26.2 у США тестували безпілотники Bumblebee, різні версії яких раніше використовували українські військові. Водночас системи Merops уже застосовували американські підрозділи проти іранських «шахедів».