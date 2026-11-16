Головна Світ Політика
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Пентагон проігнорував український досвід боротьби з шахедами: загинули шестеро військових США – The Atlantic

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Пентагон проігнорував український досвід боротьби з шахедами: загинули шестеро військових США – The Atlantic
Американські військові пропонували Пентагону використати українські дрони-перехоплювачі для захисту баз від іранських шахедів
фото: The New York Times

Американські офіцери заздалегідь попереджали командування про загрозу іранських шахедов і пропонували використати українські перехоплювачі для захисту військових баз

Американські військові ще до початку війни з Іраном пропонували Пентагону розгорнути українські дрони-перехоплювачі для захисту об'єктів США від безпілотників Shahed. Однак військове керівництво не скористалося цими рекомендаціями. Згодом, 1 березня, іранський дрон атакував американський логістичний центр у Кувейті, внаслідок чого загинули шестеро військовослужбовців, а понад 20 зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Як пише журналіст Саймон Шустер із посиланням на понад десяток чинних і колишніх військовослужбовців США та України, американські офіцери неодноразово звертали увагу керівництва на український досвід протидії ударним безпілотникам.

У грудні 2025 року військові США, які перебували в Німеччині, підготували доповідь про можливості українських дронів-перехоплювачів. У лютому 2026 року вони представили ще один документ, який містив практичні рекомендації щодо розгортання таких систем.

За інформацією видання, українські технології протидії безпілотникам на той момент уже застосовувалися для захисту американських військових об'єктів у Румунії та Польщі.

Попри це, пропозиції розширити їх використання на Близькому Сході залишилися без належної уваги керівництва Пентагону.

Як рішення Пентагону пов'язують із загибеллю військових

1 березня іранський безпілотник завдав удару по логістичному центру американської армії в Кувейті. Атака забрала життя шістьох військовослужбовців США, ще понад 20 людей отримали поранення.

У матеріалі The Atlantic цей випадок розглядається як приклад наслідків недостатньої уваги американського військового керівництва до загрози ударних дронів.

Водночас із наведених даних не випливає, що розгортання українських перехоплювачів гарантовано запобігло б саме цій атаці.

Що змінилося в Пентагоні за керівництва Гегсета

За словами співрозмовників видання, після приходу Піта Гегсета на посаду міністра оборони США в американській армії розпочалися кадрові скорочення та зміни в системі управління.

Зокрема, за твердженнями військових, було припинено регулярні доповіді про український досвід ведення сучасної війни, а військова допомога Києву суттєво скоротилася.

Джерела The Atlantic також стверджують, що офіцери, які порушували питання використання українських технологій та бойового досвіду, стикалися зі зневажливим ставленням.

Таким чином, за оцінкою співрозмовників видання, Пентагон втратив можливість своєчасно використати напрацювання України у протидії безпілотникам, які становлять загрозу й для американських військових на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що США та Катар зацікавилися українськими дронами-перехоплювачами. За даними Reuters, сторони обговорювали можливість придбання українських безпілотників для боротьби з іранськими Shahed. Президент Володимир Зеленський також підтверджував запит США щодо допомоги в захисті об'єктів на Близькому Сході.

Також «Главком» писав про випробування американськими військовими дронів-перехоплювачів, перевірених в Україні. Під час навчань Falcon Peak 26.2 у США тестували безпілотники Bumblebee, різні версії яких раніше використовували українські військові. Водночас системи Merops уже застосовували американські підрозділи проти іранських «шахедів».

Читайте також:

Теги: Іран США військові військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський лідер вважає, що зможе врегулювати одразу кілька міжнародних проблем на зустрічі в Китаї
Без України? Трамп озвучив два головні питання зустрічі із Сі Цзіньпіном та Путіним
9 листопада, 08:39
Британські військовослужбовці під час навчань із переміщення військової техніки
Британія та Франція проведуть навчання військ 11 країн для місії в Україні
3 листопада, 08:43
Коляда розповів, що у своєму взводі намагається зберігати людське ставлення до бійців і давати їм можливість відновлюватися
Зірковий учасник «Ліги сміху» і захисник пояснив, за чим військові сумуватимуть у цивільному житті
1 листопада, 15:15
Президент також заявив, що, на його думку, Росія затягує переговорний процес
Мирні переговори в Абу-Дабі. Зеленський назвав визначальний фактор
28 жовтня, 09:27
Президент США Дональд Трамп подякував Путіну за домовленість про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки
Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи
26 жовтня, 20:42
Українські військові фізично не можуть використовувати комерційні термінали Starlink для далекобійних ударів
Радник президента відповів на звинувачення Маска на адресу ЗСУ
24 жовтня, 23:08
США та Росія, ймовірно, обговорювали послаблення санкцій в обмін на газовий проєкт
Журналісти розкрили деталі закулісних переговорів США та Росії
24 жовтня, 12:35
Триває 1704-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року
24 жовтня, 09:53
Представник Кремля заявив, що найближчим часом між Москвою та Вашингтоном очікується низка важливих ініціатив
Спецпредставник Путіна заявив про плани США зняти санкції з РФ
16 жовтня, 18:03

Політика

Зеленський повідомив про рекордну допомогу ЄС Україні на майже €8 млрд
Зеленський повідомив про рекордну допомогу ЄС Україні на майже €8 млрд
Євросоюз готує Україну до інтеграції та висуває вимоги Росії
Євросоюз готує Україну до інтеграції та висуває вимоги Росії
Пентагон проігнорував український досвід боротьби з шахедами: загинули шестеро військових США – The Atlantic
Пентагон проігнорував український досвід боротьби з шахедами: загинули шестеро військових США – The Atlantic
Сікорський дорікнув Кремлю за захоплення міст замість турботи про росіян
Сікорський дорікнув Кремлю за захоплення міст замість турботи про росіян
Кремль наказав депутатам Держдуми готуватися до перемоги у війні проти України
Кремль наказав депутатам Держдуми готуватися до перемоги у війні проти України
Лукашенко боїться перемоги Путіна у війні проти України – Лубінець
Лукашенко боїться перемоги Путіна у війні проти України – Лубінець

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 56 хвилин
Сьогодні, 12:45
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua