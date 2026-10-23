Вибухи в окупованому Луганську, Україні повернули доступ до Starlink: головне за ніч 23 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 23 жовтня 2026 року

Безпілотники атакували окупований Луганськ, президент США Дональд Трамп підтвердив повернення Україні доступу до Starlink, Росія вдарила по об'єкту залізничної інфраструктури у Полтаві.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 жовтня.

Вибухи в окупованому Луганську

В окупованому Луганську пролунали вибухи фото: соціальні мережі

Вночі 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ.

В окупованому Луганську після вибухів з'явилися перебої з електропостачанням. Крім того, у частині міг пропав зв’язок після ударів.

Україні повернули доступ до Starlink

Трамп: Я не хочу коментувати це, знаєте, чи я телефонував, чи хтось інший телефонував, це не має значення фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вирішив не уточнювати, чи відбувалася особисто його розмова з Ілоном Маском стосовно ситуації із мережею Starlink.

За словами Трампа, деталі про те, хто саме здійснював дзвінки, не є суттєвими, оскільки найголовнішим підсумком є сам факт відновлення роботи системи.

Удар по Полтаві

Полтава опинилася під атакою БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 23 жовтня російські терористи атакували Полтаву безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Окупанти вдарили БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури.

«У Полтаві БпЛА ворога атакували обʼєкт залізничної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється», – написав Дяківнич.

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