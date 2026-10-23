Вибухи в окупованому Луганську, Україні повернули доступ до Starlink: головне за ніч 23 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 23 жовтня 2026 року
Безпілотники атакували окупований Луганськ, президент США Дональд Трамп підтвердив повернення Україні доступу до Starlink, Росія вдарила по об'єкту залізничної інфраструктури у Полтаві.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 жовтня.
Вибухи в окупованому Луганську
Вночі 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ.
В окупованому Луганську після вибухів з'явилися перебої з електропостачанням. Крім того, у частині міг пропав зв’язок після ударів.
Україні повернули доступ до Starlink
Президент США Дональд Трамп вирішив не уточнювати, чи відбувалася особисто його розмова з Ілоном Маском стосовно ситуації із мережею Starlink.
За словами Трампа, деталі про те, хто саме здійснював дзвінки, не є суттєвими, оскільки найголовнішим підсумком є сам факт відновлення роботи системи.
Удар по Полтаві
У ніч на 23 жовтня російські терористи атакували Полтаву безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Окупанти вдарили БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури.
«У Полтаві БпЛА ворога атакували обʼєкт залізничної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється», – написав Дяківнич.
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