Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ

Андрій Коляда: «На війні маєш бути кращим, ніж раніше»

Ексучасник шоу «Ліга сміху» та військовий Андрій Коляда розкрив своє найбільше розчарування, з яким йому довелося зіткнутися на службі. Цим захисник поділився в інтерв’ю «Главкому».

Командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда розчарований захисниками, які не розвиваються у війську. «У війську є люди, які приходять сюди тільки тому, що їх зловили, і вони нічого не міняють у собі. Вони просто є», – зазначив він.

На думку Коляди, одні мобілізовані навчаються, вдосконалюють навички й дбають про побратимів, тоді як інші сприймають службу як звичайну роботу. Артист вважає, що під час служби варто ставати кращим.

«Водночас є пацани, яких мобілізували, але вони віддають всього себе: набувають навичок, навчаються, переймаються за свою команду. А є люди, які ходять сюди як на роботу. Це не робота. Ти на війні маєш бути кращим, ніж раніше», – поділився думкою захисник.

Андрій Коляда є колишнім учасником гумористичного шоу «Ліга сміху». Зі своєю командою «Заїнька» від здобув друге місце у першому сезоні. Потім артист поринув у зйомки в кіно та захопився написанням сценаріїв. У 2024 році пішов служити. На службі отримав позивний КВН. Нині є командиром взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем.

Зазначимо, в інтерв’ю «Главкому» Андрій Коляда розповів про найсмішніший позивний у своїй бригаді.

Крім того, в інтерв’ю «Главкому» артист-військовий пояснив, чому після служби у війську повернутися до звичного цивільного життя буде непросто. Захисник зауважив, що адреналін, який супроводжує бойові завдання, уже став частиною його повсякдення.