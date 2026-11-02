Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Андрій Коляда розповів своє бачення війська
фото: скриншот Іnstagram/andreykolyadа

Андрій Коляда: «На війні маєш бути кращим, ніж раніше»

Ексучасник шоу «Ліга сміху» та військовий Андрій Коляда розкрив своє найбільше розчарування, з яким йому довелося зіткнутися на службі. Цим захисник поділився в інтерв’ю «Главкому».

Командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда розчарований захисниками, які не розвиваються у війську. «У війську є люди, які приходять сюди тільки тому, що їх зловили, і вони нічого не міняють у собі. Вони просто є», – зазначив він.

На думку Коляди, одні мобілізовані навчаються, вдосконалюють навички й дбають про побратимів, тоді як інші сприймають службу як звичайну роботу. Артист вважає, що під час служби варто ставати кращим.

«Водночас є пацани, яких мобілізували, але вони віддають всього себе: набувають навичок, навчаються, переймаються за свою команду. А є люди, які ходять сюди як на роботу. Це не робота. Ти на війні маєш бути кращим, ніж раніше», – поділився думкою захисник.

Андрій Коляда є колишнім учасником гумористичного шоу «Ліга сміху». Зі своєю командою  «Заїнька» від здобув друге місце у першому сезоні. Потім артист поринув у зйомки в кіно та захопився написанням сценаріїв. У 2024 році пішов служити. На службі отримав  позивний КВН. Нині є командиром взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем.

Зазначимо, в інтерв’ю «Главкому» Андрій Коляда розповів про найсмішніший позивний у своїй бригаді.

Крім того, в інтерв’ю «Главкому» артист-військовий пояснив, чому після служби у війську повернутися до звичного цивільного життя буде непросто. Захисник зауважив, що адреналін, який супроводжує бойові завдання, уже став частиною його повсякдення.

Читайте також:

Теги: артист актор мобілізація військові ЗСУ шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Феномен воєнних партій. Яким може бути наступний склад парламенту
Феномен воєнних партій. Яким може бути наступний склад парламенту
26 жовтня, 21:25
Україна стала дзеркалом, у якому Росія бачить власну потворність
«Давай покуражимся». Про війну та різницю між росіянами та українцями Авторська стаття
4 жовтня, 09:05
Єва Лонгорія відома за серіалом «Відчайдушні домогосподарки», фільмами «Бруклін 9-9», «Охоронець» та іншими
Голлівудська акторка Єва Лонгорія розповіла, як підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення
6 жовтня, 16:12
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
6 жовтня, 06:45
Питання повернення військових до цивільного життя залишається важливим для самих захисників та їхніх родин
Демобілізація під час війни: хто має право звільнитися зі служби
20 жовтня, 05:15
ЗСУ проникли в тил росіян під землею та масований обстріл Києва: головне за день 22 жовтня
ЗСУ проникли в тил росіян під землею та масований обстріл Києва: головне за день 22 жовтня
22 жовтня, 21:01
Богдан Бенюк показав свого онука Ярему Підгору
Вже вищий за знаменитого дідуся. Богдан Бенюк вийшов у світ із 15-річним онуком (фото)
23 жовтня, 18:44
Влада Ірану залишила водночас можливість для дипломатичного врегулювання
Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Вчора, 05:55
Суд дійшов висновку, що чоловік не довів наявності достатніх правових підстав для тимчасової заборони мобілізаційних заходів
Чоловік вагою 143 кг просив суд заборонити його мобілізацію, але отримав відмову
24 жовтня, 21:15

Шоу-біз

Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду
Людина року-2025. Ольга Сумська отримала високу нагороду
Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ
Актор-воїн назвав своє найбільше розчарування у ЗСУ
Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»
Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
«Ми різних конфесій». Соломія Вітвіцька розповіла про суперечку з чоловіком через хрещення сина
«Ми різних конфесій». Соломія Вітвіцька розповіла про суперечку з чоловіком через хрещення сина
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
156K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua