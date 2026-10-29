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Актор серіалу «Гра престолів» відвідав Київ (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ніколай Костер-Вальдау поспілкувався з киянами у метро
фото: Reuters

Ніколай Костер-Вальдау побачив реалії життя у Києві на власні очі

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів», показався на одній зі станцій метро у Києві. Актор спустився у метрополітен під час повітряної тривоги. Про це розповідає «Главком».

Ніколай Костер-Вальдау відвідав столичний паб

Актор серіалу «Гра престолів» відвідав Київ (фото) фото 1
фото: скриншот Тhreads

Ніколай Костер-Вальдау неочікувано приїхав до Києва. 28 жовтня актор уже встиг відвідати паб на Подолі. Кадрами із закладу поділилася українка Вета Задорожня. «Він неймовірно приємний та гарний чоловік. На жаль, потеревенити не вийшло, бо він поспішав. Але ймовірність зустріти його на вулицях Києва ще дуже велика, особливо на Подолі», – розповіла дівчина. До слова, на фото актор тримав у руках пакет однієї з українських аптек, яку він, ймовірно, відвідав.

Зірка «Гри престолів» у київському метро

Актор серіалу «Гра престолів» відвідав Київ (фото) фото 2
фото: Reuters

Агентство Reuters опублікувало фоторепортаж із актором. Увечері 28 жовтня Ніколай Костер-Вальдау спустився під час повітряної тривоги у метро. Данський кіноактор проїхався київським метро. Очевидці в коментарях у соцмережі Threads розповіли, що бачили зірку на станції «Золоті ворота».

Актор серіалу «Гра престолів» відвідав Київ (фото) фото 3
фото: Reuters

Ніколай Костер-Вальдау був у метро у супроводі преси. Та разом із цим він поспілкувався з киянами та випробував розкладне ліжко, на якому українці часто сплять у метро під час обстрілів РФ. Поруч із актором можна було побачити киян, які вже підготувалися до ночі у метро.

Зірка «Гри престолів» підтримує Україну

Актор серіалу «Гра престолів» відвідав Київ (фото) фото 4
фото: Іnstagram.com/nikolajwilliamcw

Ніколай Костер-Вальдау з початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну. Актор у квітні 2022 року долучився до ініціативи Stand Up for Ukraine.

Актор Ніколай Костер-Вальдау зіграв Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів»
Актор Ніколай Костер-Вальдау зіграв Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів»
фото з відкритих джерел

У лютому 2026 року Костер-Вальдау долучився до заходу на підтримку України, організованого Ukraine House in Denmark. Ніколай Костер-Вальдау також є почесним послом добродійності Програми розвитку ООН.

Нагадаємо, знаменитий ірландський актор Джек Глісон, відомий роллю Джоффрі Баратеона в серіалі «Гра престолів» також відомий активною підтримкою України. У 2023 році актор приїздив до Києва.

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Теги: Київ метро серіал актор голлівудський актор

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