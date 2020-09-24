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    Курьез

    Американка носила корсет для уменьшения талии по 18 часов в день: что с ней стало (фото)

    • Розсилка
    Американка носила корсет для уменьшения талии по 18 часов в день: что с ней стало (фото)

    Девушка призналась, что часто сталкивается с негативом со стороны прохожих

     Жительница американского штата Джорджия уменьшила свою талию до 53 сантиметров, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Daily Mail.

    26-летняя Сэмми Уилсон (Sammy Wilson) рассказала, что начала худеть в апреле 2019 года. После избавления от лишних килограммов она решила добавить изгибов к своей фигуре, в связи с чем начала носить 38-сантиметровый корсет по 18 часов в день.

    «Я хочу иметь самую маленькую талию в мире. Если я уменьшу ее до 35 сантиметров, то она будет примерно такого же размера, как голова среднего новорожденного ребенка, и на три сантиметра меньше нынешнего мирового рекорда», — подчеркнула Уилсон. Она добавила, что раз в месяц не снимает его 36 часов подряд ради достижения большего результата.

    Отмечается, что в настоящее время мировой рекорд Гиннесса по самой маленькой талии у живого человека принадлежит 83-летней американке Кэти Юнг (Cathie Jung) — 38 сантиметров в обхвате.

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    Американка носила корсет для уменьшения талии по 18 часов в день: что с ней стало (фото)
    Американка носила корсет для уменьшения талии по 18 часов в день: что с ней стало (фото)
    Американка носила корсет для уменьшения талии по 18 часов в день: что с ней стало (фото)
    Американка носила корсет для уменьшения талии по 18 часов в день: что с ней стало (фото)
    Американка носила корсет для уменьшения талии по 18 часов в день: что с ней стало (фото)

    Героиня материала также призналась, что часто сталкивается с негативом со стороны прохожих, которые видят ее на улице. «Когда я хожу по магазинам, люди пялятся на меня, а иногда даже останавливаются и задают вопросы о том, почему у меня такая маленькая талия, и спрашивают, не болит ли она. Некоторые называют меня фриком и уродиной», — поделилась она.

    По словам Уилсон, после похудения ее жизнь стала намного проще. «Все больше парней хотят со мной встречаться, и все больше людей обращают на меня внимание. Я просто хочу посмотреть, как далеко я смогу зайти», — объяснила она.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    мода и красота курьез
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