Оптическая иллюзия: «кровавое» яблоко ввело в ступор пользователей сети



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Многие в комментариях сравнили плод с тем, которые используют в сказках отрицательные персонажи

Пользовательница Reddit под ником KirasStar опубликовала фотографию яблока, которая ввела в ступор зрителей. Из-за оптической иллюзии многие юзеры не заметили, что фрукт на самом деле был надкушен. Пост набрал более 70 тысяч лайков.

«Мякоть этого яблока — того же цвета, что и кожура», — написала автор публикации. Увидев снимок яблока, многие наблюдатели удивились тому, что надкушенный плод остался того же цвета. KirasStar подчеркнула, что получила фрукт от коллеги по работе и что на вкус яблоко ничем не отличается от привычных.

reddit.com/r/mildlyinteresting

NST92 одним из первых написал, что не сразу понял, где кожура, а где мякоть. По его словам, на осознание их одинакового цвета ушло около пяти секунд изучения снимка. Многие в комментариях сравнили плод с тем, которые используют в сказках отрицательные персонажи. Другие шутили, что это «кровавые яблоки».

Coyltonian рассказал, что в старом доме его семьи выращивали подобный сорт. По словам юзера, они хорошо подходили для приготовления блюд, так как сохраняли красный цвет. «Теперь и мне хочется съесть такое же», — резюмировал комментатор. Пользователь 360_cookie написал, что он испытывает чувство тревоги, глядя на необычное яблоко.