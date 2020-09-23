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    Курьез

    Оптическая иллюзия: «кровавое» яблоко ввело в ступор пользователей сети

    • Розсилка
    Оптическая иллюзия: «кровавое» яблоко ввело в ступор пользователей сети

    Многие в комментариях сравнили плод с тем, которые используют в сказках отрицательные персонажи

    Пользовательница Reddit под ником KirasStar опубликовала фотографию яблока, которая ввела в ступор зрителей. Из-за оптической иллюзии многие юзеры не заметили, что фрукт на самом деле был надкушен. Пост набрал более 70 тысяч лайков.

    «Мякоть этого яблока — того же цвета, что и кожура», — написала автор публикации. Увидев снимок яблока, многие наблюдатели удивились тому, что надкушенный плод остался того же цвета. KirasStar подчеркнула, что получила фрукт от коллеги по работе и что на вкус яблоко ничем не отличается от привычных.

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    reddit.com/r/mildlyinteresting

    NST92 одним из первых написал, что не сразу понял, где кожура, а где мякоть. По его словам, на осознание их одинакового цвета ушло около пяти секунд изучения снимка. Многие в комментариях сравнили плод с тем, которые используют в сказках отрицательные персонажи. Другие шутили, что это «кровавые яблоки».

    Coyltonian рассказал, что в старом доме его семьи выращивали подобный сорт. По словам юзера, они хорошо подходили для приготовления блюд, так как сохраняли красный цвет. «Теперь и мне хочется съесть такое же», — резюмировал комментатор. Пользователь 360_cookie написал, что он испытывает чувство тревоги, глядя на необычное яблоко.

     

    фотография курьез
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