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Банан, приклеєний скотчем до стіни, був придбаний за $6,2 млн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Підприємець, який придбав коштовний банан, хоче його з'їсти
фото із відкритих джерел

Sotheby's: приклеєний до стіни банан продали на торгах 

Банан, приклеєний скотчем до стіни, продали на торгах одного з найбільших у світі аукціонних будинків Sotheby's за $6,2 мільйона. Про це йдеться у повідомленні на сайті Sotheby's.

Твір сучасного мистецтва під назвою «Комедіант» належить «пензлю» італійського художника Мауріціо Каттелана.

Попередня вартість лоту складала від 1 мільйона до 1,5 мільйона доларів. У результаті він пішов за $6,2 млн. Уточнюється, що шедевр придбав підприємець Джастін Сан – він у соцмережі X пожартував, що з'їсть фрукт найближчим часом.

Раніше аукціонний будинок Henry Aldridge and Son продав годинник капітана судна «Карпатія» Артура Рострона, який прийшов на допомогу «Титаніку», що тонув, і підняв на борт понад 700 пасажирів. Вартість аксесуара оцінили у $2 млн. Відомо, що аксесуар подарували Рострону пасажири, що вижили. На них вигравіруваний напис: «Подарований капітану Рострону із сердечною подякою та вдячністю».

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Теги: мистецтво аукціон

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