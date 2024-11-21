Банан, приклеєний скотчем до стіни, був придбаний за $6,2 млн

Sotheby's: приклеєний до стіни банан продали на торгах

Банан, приклеєний скотчем до стіни, продали на торгах одного з найбільших у світі аукціонних будинків Sotheby's за $6,2 мільйона. Про це йдеться у повідомленні на сайті Sotheby's.

Твір сучасного мистецтва під назвою «Комедіант» належить «пензлю» італійського художника Мауріціо Каттелана.

Попередня вартість лоту складала від 1 мільйона до 1,5 мільйона доларів. У результаті він пішов за $6,2 млн. Уточнюється, що шедевр придбав підприємець Джастін Сан – він у соцмережі X пожартував, що з'їсть фрукт найближчим часом.

Раніше аукціонний будинок Henry Aldridge and Son продав годинник капітана судна «Карпатія» Артура Рострона, який прийшов на допомогу «Титаніку», що тонув, і підняв на борт понад 700 пасажирів. Вартість аксесуара оцінили у $2 млн. Відомо, що аксесуар подарували Рострону пасажири, що вижили. На них вигравіруваний напис: «Подарований капітану Рострону із сердечною подякою та вдячністю».