Головна Новини
search button user button menu button

На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
фото з відкритих джерел

Аукціон триватиме до 19 листопада

Сьогодні, 14 листопада, аукціонний дім RM Sotheby's у Нью-Йорку виставить у четвер на продаж болід Ferrari, який належав відомому гонщику «Фурмули-1» Міхаелю Шумахеру. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, на аукціоні буде виставлений автомобіль Ferrari 248 F1, на якому семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер виступав у сезоні - 2006. Цей рік став останнім сезоном для Шумахера в італійській команді, якій він віддав 11 років.

Завдяки автомобілю із номером шасі 254 чемпіон п'ять разів здобував перемогу. Саме на ньому Шумахер встановив новий рекорд за кількістю поулів – перша стартова позиція, перевершивши показник свого кумира Айртона Сенни.

Шумахер завершив чемпіонат другим в особистому заліку, поступившись титулом іспанцеві Алонсо.

Нинішній власник боліда «Формули – 1» придбав його безпосередньо у Ferrari в грудні 2007 року.

Зазначається, що наступному власникові автомобіля доведеться заплатити чималу суму. Наприклад у листопаді 2022 року болід Шумахера сезону-2003 був проданий за 14,85 млн євро.

Аукціон триватиме до 19 листопада.

Нагадаємо, семикратний чемпіон світу з Формули-1 Міхаель Шумахер, який з 2013 року не з'являвся на публіці через важку травму голови, відвідав весілля своєї дочки Джини-Марії. Церемонія відбулася 28 вересня на розкішній віллі на Мальорці, яку сім'я Шумахерів придбала у президента «Реал Мадрид» Флорентіно Переса.

Читайте також:

Теги: весілля автомобіль рекорд аукціон Міхаель Шумахер Мадрид Ferrari

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Mitsubishi DST – передсерійний варіант нового семимісного кросовера
Mitsubishi показали новий сімейний кросовер (фото)
25 жовтня, 20:11
Візуалізація майбутнього заводу з виробництва літаючих автомобілів Xpeng Aeroht у Гуанчжоу
Китай почав будувати завод із випуску автомобілів, що літають
29 жовтня, 09:12
Під Покровськом ЗСУ продовжують утримувати рубежі
Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2024 року
25 жовтня, 00:00
Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)
Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)
29 жовтня, 16:15
Обмін даними через електронну систему допоможе прискорити реалізацію норм Кодекс адміністративного судочинства про обмеження ухилянтів у праві керування авто
Кабмін прискорив процедури для обмеження ухилянтів права керувати автомобілем
29 жовтня, 11:11
Toyota показала два електричні концепти
Toyota готує новий електричний кросовер
3 листопада, 16:56
На Прикарпатті судитимуть чоловіків, які побили представника ТЦК
На Прикарпатті судитимуть п'ятьох громадян, які побили працівника ТЦК
2 листопада, 05:01
Ситуація на фронті станом на 6 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2024 року
6 листопада, 00:00
Пошкоджені приватні будинки і авто: поліція показала наслідки атаки на Київщину (фото)
Пошкоджені приватні будинки і авто: поліція показала наслідки атаки на Київщину (фото)
12 листопада, 11:11

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
41K
Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
39K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
27K
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані
16K
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)

Новини

На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
Сьогодні, 03:50
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
Сьогодні, 01:37
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua