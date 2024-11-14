На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера

Аукціон триватиме до 19 листопада

Сьогодні, 14 листопада, аукціонний дім RM Sotheby's у Нью-Йорку виставить у четвер на продаж болід Ferrari, який належав відомому гонщику «Фурмули-1» Міхаелю Шумахеру. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, на аукціоні буде виставлений автомобіль Ferrari 248 F1, на якому семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер виступав у сезоні - 2006. Цей рік став останнім сезоном для Шумахера в італійській команді, якій він віддав 11 років.

Завдяки автомобілю із номером шасі 254 чемпіон п'ять разів здобував перемогу. Саме на ньому Шумахер встановив новий рекорд за кількістю поулів – перша стартова позиція, перевершивши показник свого кумира Айртона Сенни.

Шумахер завершив чемпіонат другим в особистому заліку, поступившись титулом іспанцеві Алонсо.

Нинішній власник боліда «Формули – 1» придбав його безпосередньо у Ferrari в грудні 2007 року.

Зазначається, що наступному власникові автомобіля доведеться заплатити чималу суму. Наприклад у листопаді 2022 року болід Шумахера сезону-2003 був проданий за 14,85 млн євро.

Аукціон триватиме до 19 листопада.

Нагадаємо, семикратний чемпіон світу з Формули-1 Міхаель Шумахер, який з 2013 року не з'являвся на публіці через важку травму голови, відвідав весілля своєї дочки Джини-Марії. Церемонія відбулася 28 вересня на розкішній віллі на Мальорці, яку сім'я Шумахерів придбала у президента «Реал Мадрид» Флорентіно Переса.