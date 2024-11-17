Годинник капітана «Титаніка» продається за £ 1,56 млн

Кишеньковий годинник з 18-каратного золота був подарований капітану Рострону трьома вдовами відомих і багатих бізнесменів, які загинули під час затоплення Титаніка

Сума, виплачена на аукціоні, є найвищою в історії за пам’ятні речі, пов’язані з кораблем, який затонув під час свого першого рейсу в 1912 році

Золотий кишеньковий годинник, подарований капітану пароплава, який врятував понад 700 пасажирів з Титаніка, продали за рекордні £ 1,56 млн. Про це повідомляє видання «The Guardian».

За словами аукціоніста Henry Aldridge & Son of Devizes, Вілтшир, цю суму – найбільшу суму, яку коли-небудь платили за пам’ятні речі з Титаніка – заплатив приватний колекціонер у США.

Попередній рекорд був встановлений у квітні, коли ще один золотий кишеньковий годинник, знайдений з тіла найбагатшої людини на кораблі Джона Джейкоба Астора, продали за £ 1,175 млн.

Обидві цифри продажу включають комісії та податки, сплачені покупцем, повідомили аукціоністи.

Астору було 47 років, коли він затонув разом із кораблем у 1912 році, побачивши свою нову дружину Мадлен на рятувальній шлюпці.

Годинник, проданий у суботу, був переданий капітану Артуру Рострону Мадлен Астор і двома іншими вдовами відомих і багатих бізнесменів, які також були втрачені під час затоплення Титаніка.

Рострон був капітаном RMS Carpathia, трансатлантичного пасажирського пароплава Cunard Line, який врятував 705 людей, що вижили з рятувальних шлюпок Титаніка.

На 18-каратному годиннику Tiffany & Co є напис: «Представлено капітану Рострону з щирою вдячністю та вдячністю трьох осіб, які вижили на «Титаніку» 15 квітня 1912 року: місіс Джон Б. Тейєр, місіс Джон Джейкоб Астор і місіс Джордж Д. Віденер».

За даними аукціонного дому, Рострон отримав подарунок від місіс Астор під час обіду в сімейному особняку на П’ятій авеню в Нью-Йорку.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж сказав: «Це було подаровано головним чином на знак вдячності за хоробрість Рострона, який врятував ці життя, тому що без пана Рострона ці 700 людей не змогли б цього зробити».

Олдрідж сказав, що продаж продемонстрував «постійне захоплення» історією «Титаніка».

«Щодо істориків, вони дуже зацікавлені в гайках і болтах «Титаніка», якщо хочете. Її довжина 882 фути, вага 46 000 тонн і т.д., і т.д., і т.д. Для колекціонерів це інша тварина, їм цікаві люди. Кожному чоловікові, жінці та дитині було що розповісти, і ці історії розповідаються понад століття потому через пам’ятні речі», – додав він.

Скрипка, на якій грали під час затоплення корабля, утримувала рекорд за найбільшою сумою, сплаченою за артефакти Титаніка за 11 років після того, як у 2013 році її продали за £ 1,1 млн, повідомили аукціоністи.

Олдрідж сказав, що той факт, що цей рекорд було побито двічі за минулий рік, свідчить про те, що існує «постійне зменшення пропозиції та постійно зростаючий попит» на пам’ятні речі, пов’язані з кораблем.

За його словами, ціни на артефакти зростають «в геометричній прогресії».

Нагадаємо, що раніше стало відомо чому уламки «Титаніка» вдалось знайти лише через 73 роки. Через відсутність належних технологій одразу після затоплення «Титаніка» неможливо було підняти уламки Точне місцеперебування знаменитого лайнера, який затонув у квітні 1912 року, десятиліттями залишалося загадкою для дослідників.