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Картину, яку створила робот-гуманоїд, продано за $1 млн (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Картину, яку створила робот-гуманоїд, продано за $1 млн (фото)
Робот-гуманоїд Ai-Da створила портрет Алана Тюрінга
фото: Sotheby's/EPA

На акціоні виставлено картину першого у світі ультрареалістичного робота-художника Ai-Da

Портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим витвором мистецтва робота-гуманоїда Ai-Da, який було продано на аукціоні в Нью-Йорку за $1 084 800 (44,496 млн грн). Про це повідомляє The Guardian.

Портрет Алана Тюрінга заввишки 2,2 м має назву AI God. Його стоврив перший у світі ультрареалістичний робот-художник Ai-Da, названий на честь Ади Лавлейс, яка вважається першим у світі програмістом.

Картина намальована змішаною технікою на полотні. Роботу виставляли на Глобальному саміті ООН «ШІ за благо». Очікувалося, що картину продадуть за суму від $120 тис. до $180 тис.

Ai-Da малює, базуючись на побаченому, оскільки не має уяви. Вонa створила портрет після розмови з розробниками, які запропонували створити образ Тюрінга. У робота запитували, який колір, стиль, тон, текстуру використати в картині, перш ніж показали їй фотографію Тюрінга, після цього вона взялася до малювання.

Робот-гуманоїд Ai-Da створила портрет Алана Тюрінга
Робот-гуманоїд Ai-Da створила портрет Алана Тюрінга
фото: Sotheby's/EPA

«Портрет Алана Тюрінга запрошує глядачів поміркувати про богоподібну природу штучного інтелекту та обчислень, розглядаючи етичні та суспільні наслідки цих досягнень», – йдеться в повідомленні.

Ai-Da створив Ейдан Меллер, фахівець із сучасного мистецтва. «Приглушені тони та розбиті площини обличчя цього твору, здавалося б, натякають на боротьбу, з якою, як попереджав Тюрінг, ми зіткнемося, коли справа дійде до управління штучним інтелектом», – сказав Меллер.

Алан Тюрінг – англійський математик і вчений-інформатик, який відіграв вирішальну роль у боротьбі з нацистською Німеччиною, розкодувавши «Енігму» – німецьку військову шифрувальну машину. Він був одним із перших, хто застерігав від використання ШІ, ще в 1950-х.

Нагадаємо, що китайська компанія LimX Dynamics представила першого у світі модульного двоногого робота. Кінцівки робота можна модифікувати для різних режимів пересування: від імітації людської ходи до пересування на колесах. 

Теги: мистецтво аукціон робототехніка картина

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