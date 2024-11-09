Картину, яку створила робот-гуманоїд, продано за $1 млн (фото)
На акціоні виставлено картину першого у світі ультрареалістичного робота-художника Ai-Da
Портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим витвором мистецтва робота-гуманоїда Ai-Da, який було продано на аукціоні в Нью-Йорку за $1 084 800 (44,496 млн грн). Про це повідомляє The Guardian.
Портрет Алана Тюрінга заввишки 2,2 м має назву AI God. Його стоврив перший у світі ультрареалістичний робот-художник Ai-Da, названий на честь Ади Лавлейс, яка вважається першим у світі програмістом.
Картина намальована змішаною технікою на полотні. Роботу виставляли на Глобальному саміті ООН «ШІ за благо». Очікувалося, що картину продадуть за суму від $120 тис. до $180 тис.
Ai-Da малює, базуючись на побаченому, оскільки не має уяви. Вонa створила портрет після розмови з розробниками, які запропонували створити образ Тюрінга. У робота запитували, який колір, стиль, тон, текстуру використати в картині, перш ніж показали їй фотографію Тюрінга, після цього вона взялася до малювання.
«Портрет Алана Тюрінга запрошує глядачів поміркувати про богоподібну природу штучного інтелекту та обчислень, розглядаючи етичні та суспільні наслідки цих досягнень», – йдеться в повідомленні.
Ai-Da створив Ейдан Меллер, фахівець із сучасного мистецтва. «Приглушені тони та розбиті площини обличчя цього твору, здавалося б, натякають на боротьбу, з якою, як попереджав Тюрінг, ми зіткнемося, коли справа дійде до управління штучним інтелектом», – сказав Меллер.
Нагадаємо, що китайська компанія LimX Dynamics представила першого у світі модульного двоногого робота. Кінцівки робота можна модифікувати для різних режимів пересування: від імітації людської ходи до пересування на колесах.
Коментарі — 0