Винні у любові до України. Трагічний листопад 1937 року

Митці, що змінили український театр ХХ століття

Винні у любові до України.

«На честь двадцятих роковин Великого Жовтня» 3 листопада 1937 р. після повторного суду Миколу Куліша й Леся Курбаса, було розстріляно в урочищі Сандармох у Карелії.

Двох митців, що змінили український театр ХХ століття. У їх новаторських формах, ідеях їхніх вистав вперше заговорила правда про радянську систему. Втім, театральний тріумф став початком кінця – комуністична влада не пробачала українського патріотизму. Вирок системи – Соловки і знищений пласт культури, що увійшов у історію як «Розстріляне Відродження».

Символічно, що саме зараз у Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка ми розпочали роботу над новою виставою – однією з перших п‘єс Миколи Куліша «Закут». Режисер-постановник – наш литовський друг, режисер Андріус Дарелла, родина якого теж постраждала під катком цієї нелюдської системи.

Це наша данина та шана митцям цього покоління! Це їх недосказане слово, що звучить сьогодні! Це ті уроки, що ми маємо засвоїти зараз, у час кривавої війни з рф, наслідницею совка.

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Прем‘єра вистави відбудеться вже у січні.

Чекаємо!