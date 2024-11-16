16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В цей день не слід розмовляти з людиною через поріг

16 листопада, День працівників радіо, телебачення та зв’язку України. Віряни вшановують пам'ять святого апостола та євангелиста Матея.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку

фото з відкритих джерел

Це професійне свято було започатковане указом Президента України 1994 року, щоб відзначити внесок працівників галузі в розвиток інформаційного простору країни, а також їхню роль у формуванні громадської думки та зміцненні національної єдності.

Цей день присвячений усім, хто працює в сфері комунікацій: журналістам, технічним працівникам, редакторам, режисерам, інженерам та всім, хто забезпечує безперебійне функціонування радіо, телебачення та зв’язку. Це особлива нагода вшанувати їхню працю, яка стає особливо важливою в сучасному світі, де оперативність і доступність інформації мають вирішальне значення.

Міжнародний день фламенко

фото з відкритих джерел

Це свято було започатковане ЮНЕСКО 2010 року, коли фламенко було визнане частиною нематеріальної культурної спадщини людства. Фламенко зародилося в Андалусії, Іспанія, як яскраве й емоційно насичене мистецтво, що поєднує спів, музику та танець.

Воно виникло під впливом різних культур: мавританської, єврейської, ромської, іспанської, і згодом стало символом іспанської культури. Стиль фламенко виражає широкий спектр почуттів – від радості й пристрасті до суму й туги, що робить його надзвичайно привабливим для глядачів з різних культур.

Всесвітній день рукоділля

фото з відкритих джерел

Присвячений усім видам творчої діяльності, пов’язаної з ручною роботою. Цей день відзначається на міжнародному рівні для того, щоб популяризувати різні види рукоділля: вишивання, в’язання, шиття, виготовлення біжутерії, ліплення, живопис, квілінг, валяння та інші види ручної творчості.

Метою цього дня є не тільки підтримка мистецьких традицій, але й заохочення людей до створення унікальних виробів власними руками. Рукоділля має позитивний вплив на психічне здоров'я, сприяє релаксації, допомагає зосередитися та розвиває творчі навички. Воно також об’єднує людей, сприяючи культурному обміну та передачі знань між поколіннями.

Міжнародний день боротьби з анорексією

Спрямований на привернення уваги до цієї важкої хвороби, яка стосується як фізичного, так і психічного здоров'я. Анорексія — це розлад харчової поведінки, що характеризується відмовою від їжі, надмірним обмеженням калорій та страхом набрати вагу, навіть якщо людина має критично низьку масу тіла. Цей розлад може призвести до серйозних фізичних наслідків, таких як виснаження, порушення роботи органів і навіть загроза життю.

Міжнародний день терпимості (толерантності)

Це свято започатковане ООН 1995 року після ухвалення Декларації принципів терпимості ЮНЕСКО. Воно покликане підвищити рівень взаємоповаги та прийняття різноманітності в суспільстві, підкреслюючи важливість толерантності у світі, де мирне співіснування стає все більш необхідним.

День терпимості нагадує, що толерантність — це не просто пасивне прийняття інших поглядів, вірувань чи культур, а активний прояв поваги до прав та свобод кожної людини. Це також вимагає готовності до діалогу, пошуку компромісів і розуміння, незважаючи на відмінності у думках, культурі чи релігії.

Яке церковне свято 16 листопада

фото з відкритих джерел

16 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого апостола та євангелиста Матея. Також відомий як Левій, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився в Галилеї і працював митарем (збирачем податків) перед тим, як стати учнем Христа.

Його послання описане у Євангелії від Матвія, коли Ісус побачив його на митниці і запросив іти за Ним. Матей є автором одного з чотирьох канонічних Євангелій – Євангелія від Матвія. Це Євангеліє містить докладний опис життя, вчення, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Воно написане для єврейської аудиторії і містить численні посилання на старозавітні пророцтва, щоб показати, що Ісус є обіцяним Месією.

Після Вознесіння Христа Матей проповідував Євангеліє в багатьох країнах, включаючи Парфію, Мідію, Іран та Ефіопію. Його місіонерська діяльність була спрямована на навернення людей до християнства і зміцнення віри серед віруючих. Матей помер мученицькою смертю приблизно в 60 році.

Що не можна робити сьогодні

Забороняється свистіти в будинку.

Не можна сідати на стіл.

Не слід розмовляти з людиною через поріг.

Народні прикмети і традиції

сніжить – скоро розпочнуться справжні хуртовини;

тепла погода вказує на те, що зима буде холодною;

вже випав сніг – він пролежить до весни;

мороз – погода взимку буде буде суворою.

Пам’ятні дати

1632 рік – відбувається битва під Лютценом – одна з найбільших битв тридцятирічної війни, між шведськими військами під проводом Густава II Адольфа і габсбурзькими частинами на чолі з Альбрехтом Валленштайном;

1700 рік – Герцогство Пруссія стає королівством;

1841 рік – Едуард Гурвін отримує патент на пробковий рятувальний жилет;

1848 рік – у Лондоні дає останній концерт Фридерик Шопен;

1895 рік – «Кінематограф» братів Люм'єр показують у Сорбонні;

1917 рік – в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;

1918 рік – Королівство Угорщина, яке до цього було частиною Австро-Угорської Імперії, проголошують республікою;

1918 рік – проголошують закон ЗУНР «Про адміністрацію»;

1920 рік – частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобувають Деражню;

1924 рік – починає мовлення перша українська радіостанція – Українське радіо;

1945 рік – у Лондоні засновують ЮНЕСКО;

1967 рік – розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;

1994 рік – Україна приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;

1999 рік – засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2002 рік – президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направляє до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;

2010 рік – заручаються принц Вільям та Кейт.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.