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Росіяни вивозять з окупованих територій талановитих дітей – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни вивозять з окупованих територій талановитих дітей – Центр нацспротиву
Росіяни продовжують депортувати українських дітей
фото з відкритих джерел

Окупанти вивозять дітей з України та обіцяютть їм певні «переваги» у Росії

У Центрі національного спротиву повідомили, що російська окупаційна влада планує вивезти українських дітей з тимчасово окупованих територій до спеціалізованих інтернатів у Росії, обіцяючи їм «переваги» перед іншими дітьми.

«Кремлівські адміністрації складають списки дітей, які мають досягнення у сфері музики, мистецтва чи спорту. Згодом планується перевезти цих дітей до профільних навчальних закладів у РФ, надаючи їм переваги над однолітками з окупованих територій», – зазначено в повідомленні.

Центр наголосив, що росіяни намагаються вивезти якомога більше талановитих українських дітей.

«Російська імперія завжди живилася інтелектуальними та людськими ресурсами підкорених народів. Тому одним із перших кроків Кремля на окупованих територіях є викачування матеріальних і розумових ресурсів», – підкреслили в Центрі.

Там також звернулися до батьків із закликом не дозволити росіянам зруйнувати майбутнє своїх обдарованих дітей, наголошуючи, що Росія перебуває в міжнародній ізоляції, а її спорт, культура та мистецтво не можуть конкурувати у відкритому світі.

Раніше на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю».

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: росія окупанти спорт культура мистецтво влада росіяни діти окупація

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