Перші поцілунки та побачення. Організатори «Холостяка» заінтригували новим випуском

Побачення відбуватимуться в Одесі

Сьогодні, 15 листопада, вийде третій випуск романтичного реаліті «Холостяк». Як зазначають організатори шоу, цього тижня друзі холостяка допоможуть Олександру (Терену) і героїням влаштувати благодійний концерт та аукціон, на якому вони планують зібрати кошти для військових.

«Ми будемо збирати для військових 3 центру ССО на автомобіль. Я проводжу один-два збори на місяць. Вирішив долучити до цього збору і дівчат», – розповідає холостяк.

Крім того на минулій церемонії троянд запрошення на побачення отримала учасниця Вікторія. Терен зізнався, що підготував щось особливе для дівчини.

«Це буде незвичайне побачення», – зізнався Холостяк і запропонував Вікторії познайомитись із одним із його захоплень.

А от зустріч з іншими двома героїнями у Холостяка відбудеться в Одесі на узбережжі моря, а також на вулиці Дерибасівській та на літературному пізнавальному вечорі «Як кохалися українці». Організатори шоу натякають, що вже у цьому випуску відбудуться перші поцілунки.

Нагадаємо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ.

За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель. Зазначається, що у першому випуску шоу Будько познайомився з 25-ма дівчатами, однак не на всіх дівчат відгукнулося його серце. У підсумку він попрощався з 13-ма з них.

До слова, на проєкті Терен подарував дівчатам білі блокноти, у яких вони можуть написати власну книжку-історію про участь у проєкті (сам він свою книжку вже написав – це автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка»). Кожна учасниця придумувала назву для своєї книжки, а деякі залишали її без назви, щоб обрати її пізніше.

До слова, журналістка та блогерка Марічка Довбенко, яка була учасницею романтичного проєкту «Холостяк 13», зробила гучну заяву. Вона звинуватила творців реаліті у сексизмі та наголосила, що всіх дівчат «експлуатують у сексуальному контексті, а вони змушені мовчати».

Як відомо, командир стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Олександр Будько з позивним «Терен», який втратив на війні обидві кінцівки, став новим героєм шоу «Холостяк».

Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 2022 року. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Під час бойових дій втратив обидві кінцівки. Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань «Ігри Нескорених», а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».