Продаж хмарочоса Sky Towers у центрі столиці: аукціон вчетверте провалився

Будівництво комплексу тривало до 2015 року після чого було зупинено

Стартова ціна за лот становила майже 937,4 млн грн

Сьогодні, 28 жовтня, у Києві мав відбутися продаж недобудованого багатофункціонального комплексу в Києві – Sky Towers. Але вже вчетверте аукціон так і не відбувся. Про це зазначається на сайті системи електронних торгів арештованим майном Cетам.

Як зазначається, це вже четвертий аукціон, стартова ціна за лот на якому значно менша, ніж попереднього разу і становила майже 937,4 млн грн. 27 вересня, коли комплекс намагалися продати втретє, він коштував майже 1,102 млрд грн. Недобудова подешевшала на 15% від попередньої вартості.

На четвертий аукціон було заявлено п’ятьох учасників, проте жоден із них не сплатив гарантійного внеску розміром 46,8 млн гривень (5% від вартості лота), тому їхні заявки були відхилені. Під час попередніх торгів заявилися десятеро учасників, але жоден із них також не сплатив гарантійного внеску.

Sky Towers – проєкт KDD Group, в минулому одного з найбільших девелоперів в Україні. Недобудований комплекс розташований на площі 0,74 гектари землі на проспекті Перемоги. Проєктом передбачено три будівлі висотою від 6 до 47 поверхів. Також комплекс мав включати торгові приміщення на 7,1 тис. кв. м, підземний паркінг на 935 машиномісць, фітнес-центр, конференц-зал. Роботи почалися в четвертому кварталі 2007 року, завершення проєкту було заплановано на третій квартал 2010-го.

Втім, будівництво тривало до 2015 року після чого було зупинено. За словами директора девелоперської компанії «Агентство офісного будівництва» Олександра Дьоміна, консервація об’єкта не проводилася.

Під час кризи 2008 року компанія взяла кредит в Укрексімбанку на суму, еквівалентну 3 млрд гривень. У 2015 році будівництво було припинено. На початку 2021 року Укрексімбанк виграв суд у справі кредитного боргу. У жовтні того ж року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника із забезпеченням у вигляді незавершеного об’єкта Sky Towers.

У 2023 році торги зі стартовою ціною 7,1 млрд гривень також провалилися. Відтоді банк ще двічі намагався продати будівлю: у травні 2023 року лот виставили за майже 5,6 млрд гривень.

Нагадаємо, у вересні Державне підприємство «Готель «Україна» у Києві було продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 рази більше від стартової ціни. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.







