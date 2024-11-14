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Стало відомо, коли Зеленський представить 10 пунктів Плану стійкості

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Зеленський представить 10 пунктів Плану стійкості
Зеленський повідомив деталі про підготовку внутрішнього Плану стійкості
фото: Офіс президента

Зеленський заявив, що План стійкості – це те, що потрібно, щоб Україна вистояла

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня представить 10 пунктів Плану стійкості. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

«Продовжуємо працювати для підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – того, що потрібно, щоб Україна вистояла. Сьогодні опрацювали кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, і культурної дипломатії. Виробництво українського контенту, і заради цього – реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні», – йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що український контент є елементом гарантування зв’язків України з глобальним світом: «Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу».

«Також сьогодні опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки – безпеки в усій нашій країні, у кожній області, у кожній громаді. Це основа. Безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ, у Служби безпеки України. Все обов’язково впровадимо. Вже опрацювали пункти, зокрема, щодо енергетики – детально все підготовлено – і щодо зброї: нашого виробництва, нашої співпраці з партнерами», – повідомив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що 10 пунктів Плану стійкості представить наступного тижня.

Також сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. 

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Теги: Володимир Зеленський Україна українці культура енергетика мистецтво

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