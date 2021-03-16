Блогерша показала, как быстро убрать следы от страстных поцелуев (видео)
Необычный способ придумала девушка, которая постоянно мучалась от засосов своего парня
Пользовательница TikTok под ником mads.larocque поделилась невероятным лайфхаком, как замаскировать следы от страстных поцелуев. В вирусном видео девушка пожаловалась, что не хочет смущать окружающих большим засосом на шее, который сделал ее парень. И тогда на помощь пришел металлический венчик, которым она тщательно помассировала покрасневшую кожу.
«Хотите знать, что я сделала? Взяла металлический венчик и взбила кожу, как воскресный омлет. Продолжайте взбивать ее в течение пяти минут. Вот и весь секрет», - mads.larocque
@mads.larocque
Guys I am so happy rn! Lifesaver!! ##fyp ##foryou ##hickeyremoval ##remedyoriginal sound - Madissonlarocque
Совету девушки решил последовать другой тиктокер под ником spenсewuah, который лишь доказал, что лайфхак действительно работает
И тогда только ленивый не повторил то же самое со своими следами от поцелуев. Издание Buzzfeed обратилось по этому поводу к доктору Вики Чан, чтобы она поделилась мнением о безопасности и эффективности металлического венчика.
«Засос — это, своего рода, синяк с застывшей кровью под кожей. Поэтому, взбивая его, вы помогаете этой крови рассосаться. Полностью пятно не исчезнет, но станет менее заметным», - рассказала Вики.
Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.
Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,