«Буду помнить всегда»: у Алины Гросу умер дорогой человек

Алина Гросу: «Человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь»

Бабушка растила артистку с первых дней

Украинская певица и актриса Алина Гросу сообщила о горе в семье. В исполнительницы умерла бабушка Клавдия Ивановна, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Очень-очень больно. Умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Кавани – так я ее в детстве называла. Растила меня с 9 дней, научила меня ходить, говорить, немножко петь и оставила невероятный след в моем сердце, буду помнить всегда », – написала Алина Гросу.

Причину смерти Гросу решила не сообщать. Также она опубликовала архивное фото с бабушкой.

Под сообщением представители украинского шоу-бизнеса выражают искренние соболезнования.

Редакция издания «Главком» выражает глубокие соболезнования по поводу смерти бабушки Гросу.

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