Досье Пандоры. Легендарный Хулио Иглесиас оказался фигурантом громкого скандала

Артист открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах

Испанский певец Хулио Иглесиас оказался фигурантом масштабного расследования международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers). Как пишет El Pais, исполнитель открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах и через некоторые из них приобрел самолет и роскошные дома в Майами.

Уточняется, что текущая стоимость приобретенного жилья на острове Индиан-Крик, также известном как «бункер для богатых», составляет 112 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «досье Пандоры» вскрыло связь певицы Шакиры и супермодели Клаудии Шиффер с офшорными активами. В 2019 году Шакира предстала перед судом за неуплату налогов в Испании. При этом, по данным доклада ICIJ, в то время, как правонарушения исполнительницы расследовала испанская полиция, она регистрировала новые офшорные компании на британских Виргинских островах.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.