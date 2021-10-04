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    Бывший нардеп Борислав Береза сообщил о горе в семье

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    У отца политика Березы не выдержало сердце - Бывший нардеп Борислав Береза сообщил о горе в семье
    У отца политика Березы не выдержало сердце
    Фото: Борислав Береза / Facebook

    Береза сообщил о месте и времени прощания

    2 октября, в украинского политика, общественного деятеля, народного депутата Украины 8 созыва Борислава Березы умер отец Ефим Бляхер, печальной новостью он поделился на своей странице в Facebook.

    По его словам, причиной смерти стало слабое сердце.

    «Сегодня утром не стало моего отца. Не выдержало сердце. Похороны пройдут во вторник в Берковцах», – написал Береза.

    О месте и времени прощания он сообщит позже.

    В комментариях к сообщению пользователи выражают украинскому политику искренние соболезнования по поводу смерти отца.

    Редакция издания «Главком» также выражает глубокие соболезнования Бориславу Березе.

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    Теги: умер
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    Бывший нардеп Борислав Береза сообщил о горе в семье