Бывший нардеп Борислав Береза сообщил о горе в семье
Береза сообщил о месте и времени прощания
2 октября, в украинского политика, общественного деятеля, народного депутата Украины 8 созыва Борислава Березы умер отец Ефим Бляхер, печальной новостью он поделился на своей странице в Facebook.
По его словам, причиной смерти стало слабое сердце.
«Сегодня утром не стало моего отца. Не выдержало сердце. Похороны пройдут во вторник в Берковцах», – написал Береза.
О месте и времени прощания он сообщит позже.
В комментариях к сообщению пользователи выражают украинскому политику искренние соболезнования по поводу смерти отца.
Редакция издания «Главком» также выражает глубокие соболезнования Бориславу Березе.