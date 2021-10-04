У Греты Тунберг появился парень – СМИ

Шествие прошло в Милане 1 октября под слоганами «Климат меняется, система нет!»

Шведскую 18-летнюю экоактивистку Грету Тунберг заметили в компании молодого человека в Милане на шествии Fridays 4 Future в защиту климата. Об этом пишет газета Daily Mail.

Издание опубликовало снимки, на которых юноша тепло обнимает 18-летнюю Тунберг за плечи, а она кормит его чипсами с руки. При этом журналисты отметили, что экоактивистка была в отличном настроении. Шествие прошло в Милане 1 октября под слоганами «Климат меняется, система нет!», «В аду не так жарко!», «За планету!». В нем приняло участие около 9 тысяч человек.

twitter.com/MailOnline

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