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    У Греты Тунберг появился парень – СМИ

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    Активистку сфотографировали в объятиях молодого эко-активиста - У Греты Тунберг появился парень – СМИ
    Активистку сфотографировали в объятиях молодого эко-активиста
    twitter.com/MailOnline

    Шествие прошло в Милане 1 октября под слоганами «Климат меняется, система нет!»

    Шведскую 18-летнюю экоактивистку Грету Тунберг заметили в компании молодого человека в Милане на шествии Fridays 4 Future в защиту климата. Об этом пишет газета Daily Mail.

    Издание опубликовало снимки, на которых юноша тепло обнимает 18-летнюю Тунберг за плечи, а она кормит его чипсами с руки. При этом журналисты отметили, что экоактивистка была в отличном настроении. Шествие прошло в Милане 1 октября под слоганами «Климат меняется, система нет!», «В аду не так жарко!», «За планету!». В нем приняло участие около 9 тысяч человек.

    twitter.com/MailOnline
    twitter.com/MailOnline

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    У Греты Тунберг появился парень – СМИ