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    Курьез

    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)

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    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)

    Собрали для вас самых чудаковатых персонажей, у которых довольно необычный литературный вкус

    Поездки на учебу или работу предоставляют идеальную возможность сосредоточиться на вещах, которыми в другое время просто некогда заниматься. Поэтому частенько в метро или автобусе можно увидеть людей, смотрящих сериалы или читающих книги.

    Именно о любителях литературы пойдет речь в этом материале. На страничку в Instagram под названием Subway Creatures пользователи соцсетей присылают снимки попутчиков, которые нехило удивили их своими странными и необычными книгами.

    Мы собрали для вас самых чудаковатых персонажей, у которых довольно необычный литературный вкус.

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    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)
    Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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