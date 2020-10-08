Этих пассажиров метро застали за чтением очень странных книг (фото)



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Собрали для вас самых чудаковатых персонажей, у которых довольно необычный литературный вкус

Поездки на учебу или работу предоставляют идеальную возможность сосредоточиться на вещах, которыми в другое время просто некогда заниматься. Поэтому частенько в метро или автобусе можно увидеть людей, смотрящих сериалы или читающих книги.

Именно о любителях литературы пойдет речь в этом материале. На страничку в Instagram под названием Subway Creatures пользователи соцсетей присылают снимки попутчиков, которые нехило удивили их своими странными и необычными книгами.

Мы собрали для вас самых чудаковатых персонажей, у которых довольно необычный литературный вкус.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает