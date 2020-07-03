Фото, которые наиболее точно описывают происходящее в 2020 году



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Собрали для вас одновременно забавные и грустные изображения

Многие люди ничего хорошего не ждали от 2020-го, памятуя о репутации високосных годов, которые почему-то всегда выходили не очень позитивными для человечества. Но текущий год побил все рекорды по негативным событиям с самого своего начала. Именно поэтому в соцсетях начался тренд, цель которого — описать 2020-й одной картинкой.

Собрали для вас одновременно забавные и грустные изображения, которые наиболее точно характеризуют происходящее в мире.

«2020 год — чайки, а я зарыт в песке», «Если бы 2020-й был обедом», «2020 год, если бы он был мороженым», «Если бы 2020-й был банкой газировки», «На случай, если захотят сделать чипсы со вкусом 2020 года», - подписывают фото пользователи сети.