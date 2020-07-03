  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Заперлась дома от стыда. Англичанка перестаралась с увеличением губ

    • Розсилка
    21-летняя англичанка Оливия Макканн - Заперлась дома от стыда. Англичанка перестаралась с увеличением губ
    21-летняя англичанка Оливия Макканн

    Косметолог заверила девушку, что припухлость после процедуры является нормой

    Англичанка слишком сильно увеличила губы у неквалифицированного косметолога и ужаснулась, увидев результат. Ее историю приводит издание The Sun.

    21-летняя Оливия Макканн из Чорли, Великобритания, рассказала, что после процедуры специалист помассировала ее губы, после чего они распухли и начали болеть.

    «Мои губы стали в три раза больше, чем я планировала. Когда я ехала домой, мне пришлось спрятаться за солнцезащитными очками, потому что губы были похожи на задницу бабуина. Я поняла, что не смогу показаться перед кем-либо в таком виде, поэтому просто никуда не выходила. Это было ужасно», — поделилась пострадавшая.

    По словам англичанки, косметолог заверила ее в том, что припухлость после процедуры является нормой. Несмотря на это, от стыда из-за новой внешности 21-летняя клиентка заперлась дома и перестала созваниваться со своим молодым человеком по FaceTime.

    Вскоре на губах Макканн образовались комки. Девушка вновь обратилась к косметологу, и та предложила бесплатно удалить введенный наполнитель.

    Пережившая неудачный и «болезненный» опыт, англичанка призвала женщин перед косметическими процедурами тщательнее изучать клиники, врачей и отзывы, чтобы позже не приходилось жалеть о результате.

     Читайте также: Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни
    мода и красота Великобритания курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ