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    Курьез

    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом

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    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом

    Собрали самые смешные фото детей, которым определенно повезло с мамами и папами

    Мы часто слышим от молодых отцов и матерей, что рождение ребенка меняет жизнь человека на 180 градусов. Почему-то принято считать, что эти изменения обязательно должны быть в худшую сторону. Однако быть родителем — довольно весело и круто, можете убедиться в этом на примере людей из нашего материала. Этим 11 детям определенно повезло с мамами и папами.

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    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом
    Фото родителей, которые справляются со своими обязанностями на пять с плюсом

    «Я мечтал о парных футболках несколько месяцев», «Потрясающее волшебное дерево для любимой дочки», «И папа, и сын фанаты «Мандалорца», «Когда ДНК-тест не нужен», «Представление для настоящего фаната», «Свободное время отца двух дочек», «Что не сделаешь для любимой принцессы», - подписывают фото пользователи сети.

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