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    Курьез

    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)

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    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)

    Собрали для вас фото домашних животных, которые вывели свои навыки маскировки на совершенно новый уровень

    Способность маскироваться в генах у каждого животного. И наши домашние любимцы не исключение. Временами они так идеально сливаются с окружающей средой, что любой снайпер позавидует.

    Собрали для вас фото домашних животных, которые вывели свои навыки маскировки на совершенно новый уровень.

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    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)
    Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)

    «Я пару минут не мог понять, где на фото моя вторая собака», «Чуть не наступил на нее вчера», «Слияние с окружающей средой завершено на 50%», «Котик, который нашел идеальное место для маскировки», «Зима для этой кисы — время, когда можно идеально слиться с окружающей средой», - подписывают фото пользователи сети.

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    фотография животные
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