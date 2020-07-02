Домашние животные, которые дадут фору в маскировке любому хамелеону (фото)



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Собрали для вас фото домашних животных, которые вывели свои навыки маскировки на совершенно новый уровень

Способность маскироваться в генах у каждого животного. И наши домашние любимцы не исключение. Временами они так идеально сливаются с окружающей средой, что любой снайпер позавидует.

Собрали для вас фото домашних животных, которые вывели свои навыки маскировки на совершенно новый уровень.

«Я пару минут не мог понять, где на фото моя вторая собака», «Чуть не наступил на нее вчера», «Слияние с окружающей средой завершено на 50%», «Котик, который нашел идеальное место для маскировки», «Зима для этой кисы — время, когда можно идеально слиться с окружающей средой», - подписывают фото пользователи сети.

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