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    Курьез

    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото

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    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото

    Заботливая хаски успевает уделить время каждому котику

    Подобранные на улице трое маленьких котят были совсем крохотными, и отчаянно нуждались в материнском тепле. В приюте нашелся кое-кто, кто с удовольствием заменил им маму!

    Когда трех крохотных котят нашли на улицах американского города Сан-Хосе, мамы-кошки не оказалось рядом. Замерзшим и голодным, малышам срочно требовался уход, и благодаря случайному прохожему они были безопасно доставлены в центр спасения Mini Cat Town. Там для них сразу нашли передержку.

    В новом доме котята были всегда накормлены, окружены заботой и теплом, но все же, в настолько нежном возрасте нуждались в материнской заботе. Заботливая опекунша чувствовала это, и в один прекрасный день решила познакомить котят с приютской собакой — хаски по кличке Лило (Lilo).

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    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото
    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото
    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото
    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото
    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото
    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото
    Хаски из приюта стала нянечкой осиротевших котят: трогательные фото

    Как только хаски понюхала крошечных комочков, сразу устроилась рядом с ними и начала вживаться в роль «мамы». Пока малыши спали, Лило лежала рядом и охраняла их, а когда ели — терпеливо ждала, пока дети всё доедят, чтобы облизать их мордочки.

    Сами котята, кажется, начали принимать Лило за маму. С ее проснувшимся материнским инстинктом, опекунша не боялась оставлять котят одних — ведь с ними была надежная защитница.

    К слову, это далеко не все котята, за которыми ухаживает Лило — сейчас на передержке у волонтерши целых 17 осиротевших или брошенных котят, и заботливая хаски успевает уделить время каждому из них.

    Эта любовь Лило к котятам началась давно, когда она впервые позаботилась об одиноком осиротевшем котенке, которого принесли в центр, и вырастила малыша.

    Маленькое трио тем временем растет не по дням, а по часам. Сейчас малышам около трех недель, они учатся ходить и исследуют мир — не без помощи заботливой собачьей мамы, которая оберегает их на каждом шагу!

    Спасенные крохи с первого дня в приюте:Ранее «Скотч» показывал фото хмурого кота, который выглядит так, будто для него каждый день — тяжелое утро понедельника.

    Самое большое удовольствие для этого котика — долгий и крепкий сон. Но даже после 20-часового марафона Барнаби выглядит так, словно его подняли на работу в ненавистные 6 утра и даже не дали выпить чашечку кофе.

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    Теги: дети курьез животные
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