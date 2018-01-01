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    Киевский метрополитен предложил сотрудничество Илону Маску

    Миллиардер получил очень неожиданное предложение от столичной подземки
    Руководство киевского метрополитена опубликовало деловое предложение американскому миллиардеру Илону Маску. В связи с тем, что он недавно отправил в космос свой электромобиль Tesla, ему предложили, чтобы он установил еще одно такое авто на киевской станции «Арсенальная». «Уважаемый Илон! У вас есть высшая Tesla в мире. Это просто
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:42
    • Розсилка
    Илон Маск
    Илон Маск

    Миллиардер получил очень неожиданное предложение от столичной подземки

    Руководство киевского метрополитена опубликовало деловое предложение американскому миллиардеру Илону Маску. В связи с тем, что он недавно отправил в космос свой электромобиль Tesla, ему предложили, чтобы он установил еще одно такое авто на киевской станции «Арсенальная».

    «Уважаемый Илон! У вас есть высшая Tesla в мире. Это просто невероятно! Мы предлагаем вам установить самую низкую в мире на нашей станции «Арсенальная». Она – самая глубокая в мире – 105,5 метров», – говорится в посте в Twitter.

    Напомним, на этой неделе компания Маска SpaceX запустила ракету Falcon Heavy, на борту которой находился электронный автомобиль Tesla.

    Предприятие SpaceX производит космический транспорт, ракеты-носители семейства Falcon и космических кораблей Dragon.

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