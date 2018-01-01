До прощання з бензиновими авто в Україні - 8 років

Електромобілів в світі вже 2% від загальної кількості.

Мовою оригіналу В минувшем году продажи перешагнули миллион: 600 тысяч в Китае, 300 тыс. в Европе, 200 тыс. в США. Годовой рост продаж 30-70 %. Это очень много. Mercedes объявил о своих амбициозных планах построить шесть новых автозаводов в Китае, Германии и США. То есть, на крупнейших рынках. Плюс создать большое количество мощностей по

Електромобілів в світі вже 2% від загальної кількості.

Мовою оригіналу

В минувшем году продажи перешагнули миллион: 600 тысяч в Китае, 300 тыс. в Европе, 200 тыс. в США. Годовой рост продаж 30-70 %. Это очень много.

Mercedes объявил о своих амбициозных планах построить шесть новых автозаводов в Китае, Германии и США. То есть, на крупнейших рынках. Плюс создать большое количество мощностей по производству аккумуляторов во многих странах, опять-таки, чтобы продукция производилась поближе к потребителю. По планам Mercedes, через 5 лет они будут производить электрокары по всей своей линейке: от смарта до крупного внедорожника.

Мир стоит на пороге эспоненциального роста количества электромобилей в пользовании. Я думаю, что процесс «электрификации» пойдет даже быстрее, чем мы ожидаем.

Тот же Mercedes, информируя об агрессивных планах по электромобилям, ничего не говорит о перспективах продаж авто с двигателями внутреннего сгорания. Я подозреваю, что в Mercedes уже поняли, что через пять лет машины на ДВС они производить, скорее всего, не будут. Просто сейчас об этом говорить нельзя, потому что резко упадут текущие продажи, а производство электромобилей еще не налажено. Автогиганты сейчас очень осторожны с прогнозами. Полная замена автопарка с топливного на электрический так близка, что производители опасаются массового перехода клиентов в «режим ожидания». Когда рациональные автомобилисты (каких большинство) решат поездить на своих нынешних машинах еще два-три года, чтобы потом уже окончательно пересесть на электрическую модель.

Смело поступили в Porsche, где анонсировали выпуск в 2020 нового электрокара с характеристиками, ничем не уступающими нынешним топливным моделям. На их примере можно будет посмотреть, как произойдет замена автопарка. Но Porsche это, все-таки, верхний ценовой сегмент массовых авто.

А чего ждут массовые потребители, чтобы полностью отказаться от машин с ДВС? Первое – увеличения емкости батарей, которое даст устойчивый запас хода от 600 км, что соответствует пробегу на одной заправке среднего топливного автомобиля. Второе, и главное, – ускорения срока зарядки батарей. Сейчас от обычной сети 220 зарядка длится всю ночь, а зимой и дольше. От специальных чарджеров значительно быстрее, но все равно это часы, а не минуты, как при заливе топлива в бак. Третье, скорее производное – значительного увеличения мест для зарядки авто. Наличия и доступности суперчарджеров для быстрой зарядки, в том числе вне дома или офиса.

Вот как описывает свой опыт использования электромобиля BMW I3 мой друг, живущий в Канаде. «Самая большая проблема на сегодняшний день именно технологическая. Мощность коммерческой зарядной станции 50 КВт. Tesla – 120. Зарядить батарею на трасе – десятки минут. Моей батареи при хайвейных скоростях даже летом больше чем на 100 км не хватит. Значит каждый час остановка на 20 минут. Это при условии, что зарядки на каждой заправке и они свободны. Но для поездок на работу – запаса хода достаточно. А полная зарядка дома по ночному тарифу мне обходится в полтора доллара».

Но, тем не менее, привычные технические параметры уже близки. Тот же Porsche задекларировал для новой модели 500 км пробега и 15 минут на зарядку батареи. И можно не сомневаться, что эти цифры будут очень скоро превышены.

Поэтому ждем массовой замены автопарка. И не по мере износа старого, а взрывной замены. Поскольку разница в цене топлива и электроэнергии огромна. И так будет, как бы со временем власти не старались цену на электроэнергию для авто поднять (можно не сомневаться, что они будут стремиться к этому, как к компенсации утраченных акцизов на топливо).

В Украину эта тенденция придет через 4-5 лет после первой европейской волны замены автопарка, которую ждут через те же 4-5 лет. И к нам массово начнут ввозить трех-пятилетние электромобили. То есть, украинским водителям стоит рассчитывать поездить на своих бензиновых и дизельных авто еще 8-10 лет. Потом эксплуатация таких авто будет считаться излишне дорогой, неудобной и попросту странной. Так же нынешние машины перестают быть капиталом. Надо иметь в виду, что ту бензиновую машину, которую мы покупаем сегодня, скорее всего, через 5 лет продать будет просто невозможно.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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