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    Україна хоче продовжити мандат місії ОБСЕ ще на рік

    Клімкін хоче, щоб спостережна місія продовжила роботу в Україні
    Представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив, що Україна направила чинному голові ОБСЄ, міністру закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано запит про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі на наступний рік. Про це йдеться на сторінці у соцмережі
    • Сьогодні, 18:32
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    Клімкін хоче, щоб спостережна місія продовжила роботу в Україні

    Представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив, що Україна направила чинному голові ОБСЄ, міністру закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано запит про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі на наступний рік. Про це йдеться на сторінці у соцмережі Twitter постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

    «Mандат СММ ОБСЄ охоплює всю територію України, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, де надзвичайно тривожні події, політичні репресії та переслідування вимагають належного моніторингу і реакції з боку ОБСЄ. Визнаючи роль СММ ОБСЄ у сприянні миру і безпеці, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив діючому голові ОБСЄ, міністру закордонних справ Італії Альфано запит уряду України щодо продовження мандату СММ на наступний рік», - розповів Прокопчук.

    Нагадаємо, раніше місія ОБСЕ повідомляла, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі кількість порушень режиму припинення вогню зі сторони бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР» збільшилася на 30%. 

    Крим Павло Клімкін ОБСЄ міністр Севастополь Україна Twitter
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