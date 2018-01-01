Україна хоче продовжити мандат місії ОБСЕ ще на рік

Клімкін хоче, щоб спостережна місія продовжила роботу в Україні

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив, що Україна направила чинному голові ОБСЄ, міністру закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано запит про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі на наступний рік. Про це йдеться на сторінці у соцмережі



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Клімкін хоче, щоб спостережна місія продовжила роботу в Україні

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив, що Україна направила чинному голові ОБСЄ, міністру закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано запит про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі на наступний рік. Про це йдеться на сторінці у соцмережі Twitter постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

«Mандат СММ ОБСЄ охоплює всю територію України, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, де надзвичайно тривожні події, політичні репресії та переслідування вимагають належного моніторингу і реакції з боку ОБСЄ. Визнаючи роль СММ ОБСЄ у сприянні миру і безпеці, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив діючому голові ОБСЄ, міністру закордонних справ Італії Альфано запит уряду України щодо продовження мандату СММ на наступний рік», - розповів Прокопчук.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЕ повідомляла, що у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі кількість порушень режиму припинення вогню зі сторони бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР» збільшилася на 30%.