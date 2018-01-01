Произошли сильные вспышки на Солнце. Как это отразится на здоровье

Поток рентгеновского излучения от Солнца вырос в последние дни в 10 раз

4 февраля на Солнце начался всплеск активности, кульминация которого пришлась на 7 февраля. За этот период поток рентгеновского излучения от Солнца вырос примерно в 10 раз. «Вспышка относится к так называемому импульсному типу, который, согласно теоретическим представлениям, не сопровождается выбросами солнечной плазмы в межпланетное



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Вспышка на Солнце

Поток рентгеновского излучения от Солнца вырос в последние дни в 10 раз

4 февраля на Солнце начался всплеск активности, кульминация которого пришлась на 7 февраля. За этот период поток рентгеновского излучения от Солнца вырос примерно в 10 раз.

«Вспышка относится к так называемому импульсному типу, который, согласно теоретическим представлениям, не сопровождается выбросами солнечной плазмы в межпланетное пространство», — говорится в сообщении.

Ученые поясняют, что вспышка произошла относительно далеко от линии Солнце-Земля. Она относится к так называемому импульсному типу. Это означает, что вспышка не сопровождается выбросами солнечной плазмы в межпланетное пространство. Как известно, такие выбросы являются главной причиной сильных магнитных бурь. Так что эта вспышка окажет незначительное влияние на самочувствие людей.

Напомним, обычно вспышки на солнце сказываются на людях, страдающих от психических и сердечных заболеваний.

Вспышка на Солнце – это сверхмощный процесс выделения световой, тепловой и кинетической энергии во всех слоях солнечной атмосферы. Он длится несколько минут, высвобождая при этом миллиарды мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. На Земле он может вызвать магнитные бури.

Джерело: 24 канал