Tesla Маска стала космічним супутником

Автомобіль, який Маск запустив у космос, став офіційним супутником

Космічне командування ВПС США додало відправлений в космос автомобіль глави американської компанії SpaceX вченого Ілона Маска Tesla Roadster в каталог супутників. Про це повідомляється на сторінці командування ВПС США у соцмережі Twitter.

«Так, ми додали Tesla Roadster в каталог супутників», - йдеться у повідомленні. У супроводжуючому повідомлення скріншоті каталогу позначено, що автомобіль TESLA ROADSTER / FALCON 9H отримав номер 43205.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU