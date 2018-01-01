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    Технології

    Tesla Маска стала космічним супутником

    Автомобіль, який Маск запустив у космос, став офіційним супутником
    Космічне командування ВПС США додало відправлений в космос автомобіль глави американської компанії SpaceX вченого Ілона Маска Tesla Roadster в каталог супутників. Про це повідомляється на сторінці командування ВПС США у соцмережі Twitter. «Так, ми додали Tesla Roadster в каталог супутників», - йдеться у повідомленні. У супроводжуючому
    • Сьогодні, 20:44
    • Розсилка
    AP Photo / SpaceX

    Автомобіль, який Маск запустив у космос, став офіційним супутником

    Космічне командування ВПС США додало відправлений в космос автомобіль глави американської компанії SpaceX вченого Ілона Маска Tesla Roadster в каталог супутників. Про це повідомляється на сторінці командування ВПС США у соцмережі Twitter.

    «Так, ми додали Tesla Roadster в каталог супутників», - йдеться у повідомленні. У супроводжуючому повідомлення скріншоті каталогу позначено, що автомобіль TESLA ROADSTER / FALCON 9H отримав номер 43205.

    Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

    Falcon Heavy - найпотужніша з нині існуючих ракет-носіїв. Вона здатна доставити на низьку навколоземну орбіту до 64 тонн вантажу

    Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.

    Проте, згодом SpaceX  все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.


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