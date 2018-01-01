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    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта

    Артист врезался в автомобиль, который столкнулся с еще одной машиной
    Звезда голливудских фильмов Брэд Питт стал виновником ДТП, которое произошло в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Темно-серый автомобиль актера Tesla врезался в Nissan, который при столкновении повредил припаркованную Kia. В результате ДТП никто из его участников не пострадал. Папарацци удалось сфотографировать артиста на месте происшествия. Снимки
    • Сьогодні, 10:41
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    Брэд Питт
    Брэд Питт

    Артист врезался в автомобиль, который столкнулся с еще одной машиной

    Звезда голливудских фильмов Брэд Питт стал виновником ДТП, которое произошло в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Темно-серый автомобиль актера Tesla врезался в Nissan, который при столкновении повредил припаркованную Kia.

    В результате ДТП никто из его участников не пострадал. Папарацци удалось сфотографировать артиста на месте происшествия. Снимки опубликовало издание DailyMail.

    Судя по фото, Питт вел себя спокойно и сдержанно и, даже, улыбался. Актер пообщался со всеми, кому причинил вред, обсудил причиненные убытки со своим страховым агентом. После этого 54-летний Брэд пожал всем автолюбителям руку и поехал по делам.

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    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта
    Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта

    Как известно, сейчас продолжается бракоразводный процесс Питта и Джоли. По последним данным, артисты не спешат разрывать отношения, а также обсуждают возможность совместного воспитания детей.

    Джерело: daily mail

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