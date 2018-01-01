Опубликованы фото тройного ДТП, произошедшего по вине Брэда Питта

Артист врезался в автомобиль, который столкнулся с еще одной машиной

Звезда голливудских фильмов Брэд Питт стал виновником ДТП, которое произошло в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Темно-серый автомобиль актера Tesla врезался в Nissan, который при столкновении повредил припаркованную Kia. В результате ДТП никто из его участников не пострадал. Папарацци удалось сфотографировать артиста на месте происшествия. Снимки



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Брэд Питт

Артист врезался в автомобиль, который столкнулся с еще одной машиной

Звезда голливудских фильмов Брэд Питт стал виновником ДТП, которое произошло в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Темно-серый автомобиль актера Tesla врезался в Nissan, который при столкновении повредил припаркованную Kia.

В результате ДТП никто из его участников не пострадал. Папарацци удалось сфотографировать артиста на месте происшествия. Снимки опубликовало издание DailyMail.

Судя по фото, Питт вел себя спокойно и сдержанно и, даже, улыбался. Актер пообщался со всеми, кому причинил вред, обсудил причиненные убытки со своим страховым агентом. После этого 54-летний Брэд пожал всем автолюбителям руку и поехал по делам.

Как известно, сейчас продолжается бракоразводный процесс Питта и Джоли. По последним данным, артисты не спешат разрывать отношения, а также обсуждают возможность совместного воспитания детей.

Джерело: daily mail