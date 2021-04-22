Китайцы изобрели костюм для обрюзгших мужчин, которым стыдно выйти на улицу

Комплектация костюмов разная.

Режим самоизоляции уже давно отменили, но его последствия тянутся до сих пор. Лишние килограммы еще долго будут напоминать о месяцах, проведенных наедине с телевизором и вкусняшками. Но переживать не стоит, ведь теперь каждый может стать качком и для этого не надо даже ходить в спортзал.

Производители придумали шикарное и довольно смешное решение, благодаря которому каждый может выглядеть так, словно он провел в тренажерке не один год. Китайский интернет-магазин Taobao продает силиконовые костюмы для тела Smitzen, позволяя покупателям превращаться в культуристов, не вставая с дивана.

Этот вариант отлично подойдет для тех, кто лучше будет ходить под толстым слоем резины, чем, наконец, займется спортом.

Комплектация костюмов разная. Если вы хотите похвастаться мощной грудью или рельефным прессом, то остановитесь на накладке для верхней части тела. Если планируете носить шорты, то выбирайте только фейковые бедра. Впрочем, можно купить и все сразу. Правда, если в таком виде ходить долго, то скоро костюм может не понадобиться — похудеть получится очень быстро, пишет Daily Mail.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.