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    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству

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    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству

    Подборка курьезных фото

    Мужчины и женщины по-разному относятся ко многим вещам, и родительство, конечно, в их числе. Если мамы чаще беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребенка даже на секунду, папы обычно проявляют куда больше задора.

    Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения, видимо, сами развлекаются не хуже малышей. Вот несколько ярких примеров отцовского поведения!

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    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству
    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству

    Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

    «К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.

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    Теги: шутки
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    Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству