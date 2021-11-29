Курьезные фото отцов с веселым подходом к родительству

Подборка курьезных фото

Мужчины и женщины по-разному относятся ко многим вещам, и родительство, конечно, в их числе. Если мамы чаще беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребенка даже на секунду, папы обычно проявляют куда больше задора.

Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения, видимо, сами развлекаются не хуже малышей. Вот несколько ярких примеров отцовского поведения!

Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.