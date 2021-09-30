Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию

Комик Джим Керри даже переоделся в купальник своей девушки, когда увидел рядом назойливого фотографа

Быть знаменитостью — это не только купаться в лучах славы и пожинать плоды популярности по всему миру. В этой бочке меда есть и своя ложка дегтя, и имя ей папарацци. Фотографы стараются поймать звезд в самых разных местах.

И пока одни знаменитости просто злятся на назойливых преследователей, другие превращают столкновения с папарацци в настоящую комедию. Вот несколько случаев, когда актеры и певцы по-разному отвечали уличным фотографам.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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