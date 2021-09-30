  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актер Леонардо Ди Каприо - Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию
    Актер Леонардо Ди Каприо

    Комик Джим Керри даже переоделся в купальник своей девушки, когда увидел рядом назойливого фотографа

    Быть знаменитостью — это не только купаться в лучах славы и пожинать плоды популярности по всему миру. В этой бочке меда есть и своя ложка дегтя, и имя ей папарацци. Фотографы стараются поймать звезд в самых разных местах.

    И пока одни знаменитости просто злятся на назойливых преследователей, другие превращают столкновения с папарацци в настоящую комедию. Вот несколько случаев, когда актеры и певцы по-разному отвечали уличным фотографам.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    8. Актер Бенедикт Камбербэтч сам рассмеялся от своих методов маскировки
    2. Комик Джим Керри переоделся в купальник своей девушки, когда увидел рядом папарацци
    1. Не мешайте Дэниэлу Рэдклиффу обедать
    Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию
    5. Певица Тейлор Свифт выражает своё недовольство без слов
    Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию
    Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию
    Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию
    Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию

    Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

    По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

    Читайте также: Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)

    .

    Теги: знаменитости Арнольд Шварценеггер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда звезды вовремя заметили папарацци и превратили фото в комедию