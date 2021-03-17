Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса

«Когда наш пес болел, он очень сильно похудел. Теперь у него много лишней кожи, которую срочно нужно наполнить жирком»

Собачнику трудно сказать, что в песелях ему нравится больше всего. Холодный носик? А как же мохнатый хвост? Вариантов много, но один из лидеров — милые щенячьи щеки, которые встречаются далеко не у всех питомцев.

У собачьих щечек так много фанатов, что люди даже создают специальные страницы в соцсетях с одними только фотографиями милых питомцев. Одна из таких — инстаграм-аккаунт stretchy_dogs. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.

«Когда наш пес болел, он очень сильно похудел. Теперь у него много лишней кожи, которую срочно нужно наполнить жирком», «Если вы заставите себя улыбаться пару минут, к концу вы почувствуете себя счастливым по-настоящему», «Мистер щекан»,

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.