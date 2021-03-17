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    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса

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    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса

    «Когда наш пес болел, он очень сильно похудел. Теперь у него много лишней кожи, которую срочно нужно наполнить жирком»

    Собачнику трудно сказать, что в песелях ему нравится больше всего. Холодный носик? А как же мохнатый хвост? Вариантов много, но один из лидеров — милые щенячьи щеки, которые встречаются далеко не у всех питомцев.

    У собачьих щечек так много фанатов, что люди даже создают специальные страницы в соцсетях с одними только фотографиями милых питомцев. Одна из таких — инстаграм-аккаунт stretchy_dogs. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.

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    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса
    Курьезнее фото до невозможности смешных псов, чьи большие щеки творят чудеса

    «Когда наш пес болел, он очень сильно похудел. Теперь у него много лишней кожи, которую срочно нужно наполнить жирком», «Если вы заставите себя улыбаться пару минут, к концу вы почувствуете себя счастливым по-настоящему», «Мистер щекан»,

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.

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    Теги: шутки курьез
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