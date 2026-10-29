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Мережа висміяла Дональда Трампа через пораду Майку Тайсону

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дональд Трамп висловився про справу Майка Тайсона
фото: Getty Images, Іnstagram/miketyson

Дональд Трамп вказав Майку Тайсону на його помилку

Президент США Дональд Трамп став об'єктом для глузувань після свого висловлювання про справу боксера Майка Тайсона. Голова Білого дому вважає, що спортсмен зашкодив собі, давши свідчення у суді у справі про зґвалтування. Про це пише «Главком» із посиланням на RadarOnline.

Дональд Трамп про справу Майка Тайсона

Так, Дональд Трамп у документальному фільмі Tyson заявив, що Майку Тайсону не варто було давати свідчення у суді. На думку президента, саме правда «зашкодила» боксеру, якого зрештою визнали винним.

«Я вважаю, що Майку не варто було давати свідчення. Я не впевнений, що він погано виступив у суді. Але Майк дуже правдивий. І я думаю, що правда йому зашкодила… у цій справі», – заявив Трамп. Йдеться про справу 1992 року, за якою Майка Тайсона визнали винним у зґвалтуванні учасниці конкурсу краси Miss Black America, 18-річної Дезіре Вашингтон.

TYSON

Реакція мережі

Після слів Трампа мережа висміяла його на тлі нещодавніх заяв, де самого президента масово почали звинувачувати у сексуальному насильстві. «Президент Сполучених Штатів тепер консультує у справах про зґвалтування... І сам стикається зі звинуваченнями у зґвалтуванні. Таке навіть не вигадаєш», – написав один із користувачів.

Користувачі вбачають іронію в словах лідера, оскільки він порадив би боксеру не розкривати правду, аби не сісти за ґрати. Адже сам президент у 2023 році був визнаний судом відповідальним за сексуальне насильство щодо письменниці Е. Джин Керролл у цивільній справі.

Нагадаємо, колишня переможниця конкурсу «Міс Швейцарія» Беатріс Койль звинуватила президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні. За її словами, інцидент стався в листопаді 1993 року в готелі Plaza у Нью-Йорку.

Також повідомлялося, п'ять жінок звинуватили президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві за обставин, пов'язаних із фінансистом Джеффрі Епштейном. Їхні свідчення увійшли до нового звіту демократів із юридичного комітету Палати представників Конгресу США. Законодавці закликали призначити незалежного спецпрокурора для розслідування.

Теги: Дональд Трамп Тайсон Майк Тайсон

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