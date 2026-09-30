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Удар по Києву та області, вибух на окупованій Луганщині: головне за ніч 30 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Києву та області, вибух на окупованій Луганщині: головне за ніч 30 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест  новин, які сталися у ніч на 30 вересня 2026 року

Росія атакувала Київ та область безпілотниками та ракетами, на окупованій Луганщині пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп і керівники провідних техкомпаній підписали угоду про контроль штучного інтелекту.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 вересня.

Атака на Київ та область

Київ

Київ потрапив під атаку ворога цієї ночі
Київ потрапив під атаку ворога цієї ночі
фото з відкритих джерел

Вночі 30 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Є постраждалі.

У мережі пишуть про сильну серію вибухів після яких у Києві виникли проблеми зі світлом. Попередньо, під ударом знаходиться енергетика.

У КМВА повідомили, що у Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі. В Оболонсьому районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні магазину.

Київщина

Вночі 30 вересня Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки, яка спричинила руйнування житлового сектору та інфраструктури в кількох районах. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

У Вишгороді внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Під час рятувальних робіт з-під завалів надзвичайники врятували трьох людей: чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги, а дитина зазнала гострої реакції на стрес. На жаль, під уламками будинку рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.

Вибухи на Луганщині

Пожежа у Брянці
Пожежа у Брянці
фото: соціальні мережі

У ніч на 30 вересня на окупованій Луганщині пролунали вибухи. Місто Брянка у Луганській області опинилося під атакою безпілотників.

На відео видно, що БпЛА уразили певну ціль, оскільки після вибухів сталася пожежа.

Трамп підписав угоду про ШІ

Трамп назвав угоду морально обов’язковою
Трамп назвав угоду морально обов’язковою
фото: AP

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social односторінкову угоду про безпеку та контроль систем штучного інтелекту. 

Документ, який Трамп назвав морально обов’язковим, підписали очільники Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X та NVIDIA. До домовленостей закладено чотири рівні нагляду, а самі учасники не виключають, що в майбутньому ці стандарти можуть бути закріплені на законодавчому рівні.

Інші важливі новини: 

Теги: пожежа вибух Дональд Трамп Тимур Ткаченко США штучний інтелект Київ Київщина Віталій Кличко

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