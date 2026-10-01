Трамп приписав собі «найвищий IQ»

Президент США заявив, що краще за інших американських президентів розуміється на нових технологіях

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що має «найвищий IQ» та особливі здібності до розуміння нових технологій. Про це він сказав в інтерв'ю Time, передає «Главком».

Розмова про інтелект виникла під час обговорення штучного інтелекту. Журналісти запитали Трампа, чи довіряє він генеральному директору OpenAI Сему Альтману. Американський президент відповів, що Альтман йому подобається, та назвав його розумним. Так само він висловився про керівника Anthropic Даріо Амодея.

«Вони всі розумні. Ми маємо справу з дуже високим рівнем IQ. Дуже, дуже високим. Це добре. Мені це подобається», – сказав Трамп.

Після цього Трамп згадав свого дядька, який 41 рік працював у Массачусетському технологічному інституті (MIT). Саме тоді президент США перейшов до оцінки власного інтелекту.

«У мене найвищий IQ. Найвищий. Зі мною все гаразд, і я розуміюся на таких речах», – заявив він.

Трамп також сказав, що «вірить у генетику». За його словами, він має здібності до розуміння нових технологічних напрямів і вважає, що розбирається в них краще, ніж інші президенти США.

Під час інтерв'ю Трамп загалом позитивно висловлювався про розвиток штучного інтелекту у США. Водночас журналісти звернули увагу президента на занепокоєння американців: за наведеними виданням даними, 57% вважають, що ШІ принесе більше шкоди, ніж користі, а 71% виступають проти будівництва дата-центрів.

Трамп визнав, що йому, можливо, не вдасться переконати американців змінити ставлення, однак наголосив на економічній вигоді таких об'єктів для громад.

До слова, Трамп і раніше публічно наголошував на своїх розумових здібностях. На початку 2026 року він заявляв, що президенти та віцепрезиденти США мають проходити когнітивні тести. Політик при цьому стверджував, що сам неодноразово проходив такі перевірки.

Раніше американський президент також пояснював стан свого здоров'я «хорошою генетикою». Він розповідав, що не завжди дотримується рекомендацій лікарів щодо способу життя, однак посилався на довголіття своїх батьків.