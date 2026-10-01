Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп приписав собі «найвищий IQ»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп приписав собі «найвищий IQ»
Трамп зробив заяву про свій інтелект
фото: Time

Президент США заявив, що краще за інших американських президентів розуміється на нових технологіях

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що має «найвищий IQ» та особливі здібності до розуміння нових технологій. Про це він сказав в інтерв'ю Time, передає «Главком».

Розмова про інтелект виникла під час обговорення штучного інтелекту. Журналісти запитали Трампа, чи довіряє він генеральному директору OpenAI Сему Альтману. Американський президент відповів, що Альтман йому подобається, та назвав його розумним. Так само він висловився про керівника Anthropic Даріо Амодея.

«Вони всі розумні. Ми маємо справу з дуже високим рівнем IQ. Дуже, дуже високим. Це добре. Мені це подобається», – сказав Трамп.

Після цього Трамп згадав свого дядька, який 41 рік працював у Массачусетському технологічному інституті (MIT). Саме тоді президент США перейшов до оцінки власного інтелекту.

«У мене найвищий IQ. Найвищий. Зі мною все гаразд, і я розуміюся на таких речах», – заявив він.

Трамп також сказав, що «вірить у генетику». За його словами, він має здібності до розуміння нових технологічних напрямів і вважає, що розбирається в них краще, ніж інші президенти США. 

Під час інтерв'ю Трамп загалом позитивно висловлювався про розвиток штучного інтелекту у США. Водночас журналісти звернули увагу президента на занепокоєння американців: за наведеними виданням даними, 57% вважають, що ШІ принесе більше шкоди, ніж користі, а 71% виступають проти будівництва дата-центрів.

Трамп визнав, що йому, можливо, не вдасться переконати американців змінити ставлення, однак наголосив на економічній вигоді таких об'єктів для громад.

До слова, Трамп і раніше публічно наголошував на своїх розумових здібностях. На початку 2026 року він заявляв, що президенти та віцепрезиденти США мають проходити когнітивні тести. Політик при цьому стверджував, що сам неодноразово проходив такі перевірки.

Раніше американський президент також пояснював стан свого здоров'я «хорошою генетикою». Він розповідав, що не завжди дотримується рекомендацій лікарів щодо способу життя, однак посилався на довголіття своїх батьків.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання зустріч в Анкориджі між президентом США Трампом та російським диктатором Путіним відбулася 15 серпня 2025 року
Трамп і Путін поспішають, але час на боці Києва: чого чекати далі?
6 вересня, 16:12
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня
5 вересня, 05:51
Кремль заявив, що для реалізації домовленостей необхідно забезпечити безпеку російських нафтопереробних заводів
Кремль озвучив дві умови для енергетичного перемир’я
15 вересня, 14:26
Фейковий російський солдат біля нібито захопленого селища Білий Колодязь у Харківській області
Російські військові використовують штучний інтелект для фальсифікації «успіхів» на фронті – ISW
17 вересня, 02:57
Атака на Україну, вибухи у РФ, США ухвалили «пекельні санкції» проти Росії: головне за ніч 17 вересня
Атака на Україну, вибухи у РФ, США ухвалили «пекельні санкції» проти Росії: головне за ніч 17 вересня
17 вересня, 05:55
Візит американського представника до країн Балтії став частиною ширших переговорів Вашингтона з Мінськом щодо санкцій
Спецпосланець Трампа провів закриті переговори з лідерами країн Балтії – NYT
18 вересня, 15:59
Мохаммеду Есламі відмовили у в’їзді до Австрії
Через адміністрацію Трампа іранському чиновнику заблоковано виступ на конференції МАГАТЕ
14 вересня, 07:58
Рубіо зробив заяву про енергетичне перемир'я та завершення війни
Рубіо припустив, як завершиться війна в Україні
23 вересня, 08:19
Попри заяви про готовність до миру Росія активізувала удари по Києву
Україна передасть США список цілей для «пекельних санкцій» проти РФ – ABC News
Сьогодні, 10:46

Політика

Трамп приписав собі «найвищий IQ»
Трамп приписав собі «найвищий IQ»
Головний комуніст Росії звинуватив Європу у підготовці військового наступу
Головний комуніст Росії звинуватив Європу у підготовці військового наступу
Британія завдала нового санкційного удару по Росії
Британія завдала нового санкційного удару по Росії
Швеція пригрозила Росії ударами вглиб території країни
Швеція пригрозила Росії ударами вглиб території країни
Кремль обурений вимогами США стосовно завершення війни
Кремль обурений вимогами США стосовно завершення війни
Швейцарський банк покарали на $300 млн за обслуговування російської еліти
Швейцарський банк покарали на $300 млн за обслуговування російської еліти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua