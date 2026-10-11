ЗМІ побачили прихований мотив в угоді Трампа з Путіним

Дизельна угода Трампа з Путіним може стати інструментом тиску на Україну

Угода з Росією може відкрити для оточення Трампа можливості для збагачення на мільярди доларів

Президент США Дональд Трамп оголосив про масштабну угоду щодо закупівлі російського дизельного пального, яка може стати порятунком для російського диктатора Володимира Путіна, але не принесе користі американцям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Автор статті, американський політичний оглядач Девід Фрум, назвав домовленість «найобурливішою та найбездушнішою зрадою» України з боку Трампа. На його думку, угода може забезпечити Росії значні фінансові надходження, тоді як американські споживачі не відчують обіцяної вигоди.

США не потрібен російський дизель?

Фрум припустив, що за рішенням Трампа стоїть передвиборчий розрахунок. Рейтинги американського президента стрімко падають, тому він потребує гучного політичного кроку, який можна представити виборцям як економічне досягнення.

Водночас США самі є одним із найбільших виробників та експортерів дизельного пального у світі. Американські нафтопереробні заводи щодня виробляють близько 5,2 млн барелів дизелю, тоді як внутрішнє споживання становить приблизно 3,7 млн барелів.

На думку Фрума, закупівля російського дизелю не призведе до зниження цін на пальне для американських далекобійників і фермерів, інтересами яких Трамп пояснює свої рішення.

Кремль намагається зацікавити оточення Трампа

Однак за дизельною домовленістю може стояти значно серйозніший розрахунок Кремля. Оглядач припускає, що Росія намагається зацікавити оточення Трампа вигідними енергетичними угодами, щоб домогтися поступок Вашингтона у війні проти України. Зокрема, автор звернув увагу на повідомлення The New York Times про можливу багатомільярдну угоду з нафтовими активами російського «Лукойлу».

За його словами, така домовленість могла б принести вигоду одному зі спонсорів Трампа та бізнесовим структурам, пов'язаним із родинами його зятя Джареда Кушнера і спеціального представника Стіва Віткоффа.

Російські мільярди можуть вплинути на підтримку України

Водночас Фрум звернув увагу на те, що енергетичні активи, які можуть стати предметом вигідних угод, втрачатимуть свою цінність, якщо Україна продовжить завдавати по них ударів. Саме тому Кремль може використовувати перспективу прибуткових домовленостей, щоб зацікавити оточення Трампа у припиненні українських атак на російську енергетику.

«Якщо ви змусите Україну капітулювати, ми забезпечимо вам незліченне багатство», – так оглядач описав імовірний принцип, який, на його думку, лежить в основі вигідних пропозицій Кремля представникам оточення Трампа.

Фрум вважає, що Путін намагається використати схильність американського президента до корупції як стратегічну перевагу у війні проти України.

Автор також нагадав слова колишньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка ще у 2019 році заявила, звертаючись до Трампа: «У вас усі дороги ведуть до Путіна». На думку Фрума, нова домовленість із Москвою лише посилює актуальність цього звинувачення.

Нагадаємо, домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо закупівлі російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських політиків. Представники обох партій звинуватили президента США у підтримці російської воєнної економіки. Зокрема, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав домовленість «угодою з дияволом», а сенаторка Джин Шахін – зрадою України, європейських союзників та інтересів національної безпеки США.