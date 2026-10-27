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П'ять жінок звинуватили Трампа в сексуальному насильстві: демократи вимагають розслідування

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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П'ять жінок звинуватили Трампа в сексуальному насильстві: демократи вимагають розслідування
емократи Конгресу США вимагають незалежного розслідування звинувачень проти Дональда Трампа у справі Джеффрі Епштейна
фото: Аrcamax

Демократи в Конгресі США оприлюднили 53-сторінковий звіт про зв'язки Дональда Трампа з Джеффрі Епштейном

П'ять жінок звинуватили президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві за обставин, пов'язаних із фінансистом Джеффрі Епштейном. Їхні свідчення увійшли до нового звіту демократів із юридичного комітету Палати представників Конгресу США. Законодавці закликали призначити незалежного спецпрокурора для розслідування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Miami Herald та офіційне повідомлення демократів у Конгресі.

Документ обсягом 53 сторінки оприлюднили 26 жовтня. Його підготували співробітники демократів у юридичному комітеті Палати представників. Автори проаналізували матеріали ФБР, свідчення жінок та документи зі справи Епштейна.

Загалом у звіті йдеться про 11 жінок, історії яких, на думку демократів, можуть свідчити про зв'язок Трампа зі злочинною діяльністю фінансиста. П'ятеро з них безпосередньо звинуватили американського президента у сексуальному насильстві.

Колишня учасниця конкурсу краси заявила про зґвалтування

Одне зі звинувачень висунула колишня учасниця конкурсу краси Беатріс Койль. Вона стверджує, що Трамп зґвалтував її у 1993 році в нью-йоркському готелі Plaza під час проведення конкурсу краси.

За словами жінки, перед цим Трамп обіцяв допомогти їй зі вступом до Нью-Йоркського університету, а його знайомий Паоло Дзамполлі – з отриманням візи. Епштейн також пропонував оплатити її поїздку до резиденції Мар-а-Лаго.

Інша жінка, Стейсі Вільямс, заявляла, що Трамп торкався її без згоди в офісі Trump Tower, коли поруч перебував Епштейн.

У звіті також згадуються інші звинувачення, зокрема заяви про ймовірне насильство щодо неповнолітніх. Частина цих тверджень раніше вже ставала предметом публічних дискусій, а окремі обвинувачення не були незалежно підтверджені.

Демократи звинуватили Мін'юст США у приховуванні матеріалів

Провідний демократ юридичного комітету Джеймі Раскін заявив, що Міністерство юстиції США могло приховувати документи та перешкоджати повноцінному розслідуванню справи Епштейна.

Автори звіту також звернули увагу на суперечності між попередніми заявами Трампа та оприлюдненими матеріалами. Зокрема, президент заперечував польоти літаком Епштейна, хоча, за даними демократів, відповідні записи свідчать щонайменше про вісім таких перельотів у 1990-х роках.

Демократи вимагають призначити незалежного спецпрокурора, який перевірить можливу причетність Трампа та інших осіб до злочинів Епштейна, а також дії Міністерства юстиції.

Сам Трамп заперечує причетність до сексуальних злочинів Епштейна. Білий дім назвав нові звинувачення неправдивими та політично мотивованими. Американському президенту не висували кримінальних обвинувачень у межах цієї справи. Оприлюднений демократами звіт не є судовим рішенням і сам собою не доводить вини Трампа.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про публікацію нових документів ФБР зі звинуваченнями на адресу Трампа. Серед них були матеріали інтерв'ю жінки, яка заявляла про сексуальне насильство. Мін'юст США наголошував, що ці твердження залишаються непідтвердженими.

Також «Главком» писав про відсутні документи у справі Епштейна. За даними CNN, серед неопублікованих матеріалів були десятки інтерв'ю зі свідками, зокрема жінкою, яка висувала звинувачення проти американського президента.

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Теги: Епштейн Дональд Трамп прокурор документи розслідування

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