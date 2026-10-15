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Гриценко дав пораду Зеленському, який розносить Трампа

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Гриценко дав пораду Зеленському, який розносить Трампа
Гриценко розкритикував Зеленського за публічні випади проти Трампа
фото: ОП, Анатолій Гриценко у Facebook

Колишній міністр оборони попередив, що публічна критика президента США може нашкодити Україні

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко закликав президента Володимира Зеленського стримати публічну критику Дональда Трампа, попередивши про можливі наслідки для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика.

Гриценко переконаний, що різка критика Трампа у світових медіа не допоможе Україні, а натомість може негативно вплинути на становище держави, суспільства та Збройних сил. «Не варто Зеленському свої емоції щодо Трампа виплескувати так голосно на весь світ, надривно і публічно. Не допоможе, лише нашкодить, хіба все ще незрозуміло? Нам усім – державі, суспільству, ЗСУ нашкодить», – написав колишній міністр.

Водночас Гриценко зазначив, що розуміє можливе роздратування Зеленського діями американського президента. Однак, за його словами, в українському суспільстві також накопичилося чимало претензій до самого глави держави.

«Трамп дістав, накипіло? Напевно. А сам Зеленський нас усіх – не дістав? Своїми «династіями», хибними кадровими призначеннями, пустими обіцянками, рейтинговими ігрищами, неспроможністю мобілізувати державну машину на ефективну професійну роботу, в критичний для мільйонів людей період?» – заявив політик.

Попри це, наголосив Гриценко, українці продовжують працювати заради збереження держави, усвідомлюючи необхідність єдності перед загрозою російської агресії. На його думку, навіть за наявності серйозних претензій до влади суспільство утримується від публічного приниження президента за кордоном, зокрема через впливові міжнародні медіа.

«Вгамувавши гнів і зціпивши зуби, розуміючи потребу всім згуртуватися проти ворога, мільйони українців роблять кожен день свою справу, на фронті й у тилу. Щоб зберегти країну», – зазначив ексміністр.

Наприкінці допису Гриценко звернувся безпосередньо до Зеленського із закликом брати приклад із витримки українців. «Володимире Олександровичу, шануйте силу і терпіння наших людей, беріть з них приклад. І перш ніж виходити на чергове інтервʼю, зважуйТЕ наслідки для країни – думайТЕ!» – підсумував він.

Раніше видання Financial Times повідомило, що під час саміту в Брюсселі 16 жовтня лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом'якшити публічну критику американського лідера Дональда Трампа.

Політики побоюються, що різкі висловлювання українського президента можуть ще більше погіршити відносини Києва та Вашингтона. Вони мають намір висловити Зеленському свої зауваження під час закритих переговорів, водночас підтвердивши подальшу підтримку України.

Один зі співрозмовників FT зазначив, що позиція лідерів ЄС буде «співчутливою, але водночас твердою». Інший посадовець пояснив, що навіть якщо критика Трампа обґрунтована, це не означає, що її потрібно щоразу озвучувати публічно.

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Теги: США Дональд Трамп політика Володимир Зеленський Анатолій Гриценко

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