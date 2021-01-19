«Найдены трусы Навального»: в сети шутят над купанием Путина в проруби

Для ритуала диктатор выбрал синие плавки

Президент России Владимир Путин совершил погружение в крещенскую купель. Видео появилось в соцсетях 19 января.

На кадрах лидер страны-агрессора трижды погружается с головой в ледяную воду. Для народного ритуала он выбрал синие плавки. Многие пользователи обратили внимание на трусы и отметили их цвет.

В прошлом году о крещенских купаниях Путина не сообщалось, он в это время принимал участие в конференции по Ливии в Берлине. В 2019 году и в 2018 году он нырял в прорубь.

Российские пользователи Твиттера отметили, что на диктаторе были трусы такого же цвета, что и на российском оппозиционере Алексее Навальном в день его отравления, и решили, что это знак — и что Путин зачем-то надел знаменитые трусы Навального, которые сотрудники ФСБ отстирывали после отравления политика.

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