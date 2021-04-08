Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук

Давайте посмотрим на несколько примеров кошачьей причудливости

Ничьи глупые поступки не будут так веселить и радовать вас, как нелепость ваших домашних животных. Особенно если в момент тупежа они не ломают какую-то ценную вещь.

Если решать, кто, коты или собаки, являются чемпионами мира по бестолковому, но забавному поведению, то, наверное, стоит отдать титул первым. Собаки 24 часа в сутки ведут себя приблизительно одинаково, а вот коты ощущают себя дворянами самого высшего чина и держатся показательно жеманно, но иногда на них накатывает что-то совершенно необъяснимое.

И вот тогда нужно срочно хватать камеру и фоткать то, что они внезапно учудили. Давайте посмотрим на несколько примеров кошачьей причудливости.

Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.