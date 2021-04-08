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    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук

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    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук

    Давайте посмотрим на несколько примеров кошачьей причудливости

    Ничьи глупые поступки не будут так веселить и радовать вас, как нелепость ваших домашних животных. Особенно если в момент тупежа они не ломают какую-то ценную вещь.

    Если решать, кто, коты или собаки, являются чемпионами мира по бестолковому, но забавному поведению, то, наверное, стоит отдать титул первым. Собаки 24 часа в сутки ведут себя приблизительно одинаково, а вот коты ощущают себя дворянами самого высшего чина и держатся показательно жеманно, но иногда на них накатывает что-то совершенно необъяснимое.

    И вот тогда нужно срочно хватать камеру и фоткать то, что они внезапно учудили. Давайте посмотрим на несколько примеров кошачьей причудливости.

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    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук
    Нелепость этих котиков не позволяет их хозяевам хоть на минуту выпустить камеру из рук

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

    В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

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    Теги: кот курьез
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