Американская суперзвезда показала волосатые ноги на шоу талантов (фото)

После этого Перри закинула ноги на стол и продемонстрировала растительность на теле

Американская певица Кэти Перри показала волосы на ногах в эфире музыкального шоу талантов American Idol. Об этом сообщает The Sun.

36-летняя звезда призналась в беседе с одной из участниц телепрограммы, что после рождения ее семимесячной дочери Дэйзи у нее ни на что не хватает времени. «Как у новоиспеченной матери, у меня совершенно нет возможности уделять время некоторым вещам, поэтому я перестала брить ноги. Но пока ты пела, волосы на моих ногах выросли на полтора дюйма (3,8 сантиметра). Мурашки по всему телу! Это было потрясающе», — обратилась к ней исполнительница.

После этого Перри закинула ноги на стол и продемонстрировала растительность на теле. Судья телепередачи Люк Брайан (Luke Bryan) подтвердил наличие волос у певицы: «На ее ногах в самом деле растут волосы».

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