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Родичі зниклих безвісти отримали право на безоплатну правничу допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Родичі зниклих безвісти отримали право на безоплатну правничу допомогу
З травня 2023 року в Україні діє Єдиний реєстр зниклих безвісти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зниклими безвісти в Україні вважаються понад 60 тис. людей

Близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, отримали право на безоплатну правничу допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Тетяну Цибу.

Відповідний законопроєкт сьогодні, 30 квітня, в цілому прийняла Верховна Рада.

Особа, зникла безвісти за особливих обставин – особа, зникла безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Безоплатна правнича допомога – це гарантована державою правова допомога, яка надається громадянам України та окремим категоріям іноземців безкоштовно. Вона поділяється на два види:

Первинна правова допомога:

  • надання правової інформації;
  • консультації і роз’яснення з правових питань;
  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних);
  • допомогу в доступі до інших видів правової допомоги.

Вторинна правова допомога:

  • захист (у тому числі в кримінальних провадженнях);
  • представництво інтересів у судах, органах влади;
  • складення процесуальних документів.

Надається через систему центрів та бюро безоплатної правової допомоги, що діють по всій Україні.

Нагадаємо, наразі в Україні зниклими безвісти вважаються понад 60 тис. людей: більшість зникли через війну та окупацію.

За словами уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова щодо близько 10 тис. є підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження – від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – так і про неофіційні

Добросердов каже, основні неофіційні джерела інформації – свідчення тих, хто повернувся з полону, і пошук по Osint. Також окремі громадяни РФ, військові, викладають в Інтернет інформацію, з якої фіксується факт перебування людей у ​​полоні. За допомогою таких джерел співробітники встановили вже понад півтори тисячі зниклих.

Посадовець нагадав, що з травня 2023 року в Україні діє Єдиний реєстр зниклих безвісти. Однак у реєстр поміщаються усі, хто зник безвісти, починаючи з 2014 року.

Раніше рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації.

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Теги: полон законопроєкт

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