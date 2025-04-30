Родичі зниклих безвісти отримали право на безоплатну правничу допомогу
Зниклими безвісти в Україні вважаються понад 60 тис. людей
Близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, отримали право на безоплатну правничу допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Тетяну Цибу.
Відповідний законопроєкт сьогодні, 30 квітня, в цілому прийняла Верховна Рада.
Особа, зникла безвісти за особливих обставин – особа, зникла безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.
Безоплатна правнича допомога – це гарантована державою правова допомога, яка надається громадянам України та окремим категоріям іноземців безкоштовно. Вона поділяється на два види:
Первинна правова допомога:
- надання правової інформації;
- консультації і роз’яснення з правових питань;
- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних);
- допомогу в доступі до інших видів правової допомоги.
Вторинна правова допомога:
- захист (у тому числі в кримінальних провадженнях);
- представництво інтересів у судах, органах влади;
- складення процесуальних документів.
Надається через систему центрів та бюро безоплатної правової допомоги, що діють по всій Україні.
Нагадаємо, наразі в Україні зниклими безвісти вважаються понад 60 тис. людей: більшість зникли через війну та окупацію.
За словами уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова щодо близько 10 тис. є підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження – від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – так і про неофіційні
Добросердов каже, основні неофіційні джерела інформації – свідчення тих, хто повернувся з полону, і пошук по Osint. Також окремі громадяни РФ, військові, викладають в Інтернет інформацію, з якої фіксується факт перебування людей у полоні. За допомогою таких джерел співробітники встановили вже понад півтори тисячі зниклих.
Посадовець нагадав, що з травня 2023 року в Україні діє Єдиний реєстр зниклих безвісти. Однак у реєстр поміщаються усі, хто зник безвісти, починаючи з 2014 року.
Раніше рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації.
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