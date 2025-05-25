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Окупант заснув, а прокинувся у полоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окупант заснув, а прокинувся у полоні
36-річний боєць умудрився проспати свій полон
фото: скріншот із відео

Кирило перебував на спостережному пункті, де з ним і трапилася прикрість

Окупант на ім’я Кирило потрапив на фронт, бо любив спати. Він служив у одній із частин Єкатеринбурга, та командування відправило на передову, бо постійно запізнювався. Горе-військовий зізнається – пізно лягав, тож і вставати до роботи вчасно не виходило. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті каналу «Ми – Україна».

Так 36-річний боєць опинився в Україні. Тут він умудрився проспати навіть свій полон. Кирило перебував на спостережному пункті, де з ним і трапилася прикрість.

«Годині о шостій ранку доповів, що обстановка 2:0, і заснув. А коли відкрив очі, наді мною чотири військових ЗСУ стояли», – розповідає Кирило.

Полонений окупант шокував зізнанням

 

Нині з полоненим працюють слідчі та контррозвідники СБУ а він присягається після обміну сюди не повертатися.

Нагадаємо, італієць Джанні Ченні потрапив у полон до українських десантників на початку 2025 року. Він пішов на війну добровольцем. 

Також суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

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Теги: полон Україна фронт

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