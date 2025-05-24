Другий етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з російського полону РФ 307 осіб

Україна провела 66 обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 24 травня, відбувся другий етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «307 на 307». Цей обмін є продовженням вчорашнього повернення українців із російського полону і частиною загальної домовленості між країнами про обмін «1000 на 1000». Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Українська сторона поки офіційно не підтвердила обмін полоненими

Учора, 23 травня, до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, учорашній обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених з полону українців – як цивільні, так і військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Президент Зеленський наголосив, що домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Він підкреслив, що повернення всіх українців із російської неволі є одним із ключових завдань для України.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловили занепокоєння позицією Росії під час цих переговорів, відзначивши, що саме Москва гальмує процес припинення вогню.